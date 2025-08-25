Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa'da "Mavi ejderha" alarmı, zehrinin etkisi korkutucu!

Kaynak: Dış Haberler
Akdeniz’de nadir olarak görülen mavi ejderha, insanların yoğun olarak uğradığı bir plajda ortaya çıktı. Yüksek seviyedeki zehriyle bilinen canlı, temas halinde ciltte ağrılı yanıklara yol açıyor.

İspanya’nın güneydoğusundaki Guardamar del Segura kasabasında, denizde iki zehirli “mavi ejderha” (Glaucus atlanticus) görülmesi üzerine belediye plajları geçici olarak kapatıldı.

"Mavi ejderha" o plajda ortaya çıktı, yetkililer alarm verdi! Zehriyle biliniyor, etkileri ise korkutucu - 1. Resim

MAVİ EJDARHA'NIN ZEHRİ KORKUTUCU SEVİYEDE

CNN World'den edinilen bilgilere göre, yerel polis, söz konusu deniz canlısının temas halinde ciltte ağrılı yanıklara yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Çarşamba günü alınan yasak, Perşembe itibarıyla kaldırıldı ancak yetkililer temkinli olunması çağrısını sürdürdü.

"Mavi ejderha" o plajda ortaya çıktı, yetkililer alarm verdi! Zehriyle biliniyor, etkileri ise korkutucu - 2. Resim

NADİR GÖRÜLÜYOR

Nadir olarak Akdeniz’de görülen mavi ejderhaların, normalde Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu’nda yaşadığı ifade edildi.

Belediye Başkanı José Luis Sáez, görüldüğü takdirde yetkililere haber verilmesi gerektiğini, dokunulmaması gerektiğini ve temas halinde tıbbi yardım alınmasını tavsiye etti.

