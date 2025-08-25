Avrupa'da "Mavi ejderha" alarmı, zehrinin etkisi korkutucu!
Akdeniz’de nadir olarak görülen mavi ejderha, insanların yoğun olarak uğradığı bir plajda ortaya çıktı. Yüksek seviyedeki zehriyle bilinen canlı, temas halinde ciltte ağrılı yanıklara yol açıyor.
İspanya’nın güneydoğusundaki Guardamar del Segura kasabasında, denizde iki zehirli “mavi ejderha” (Glaucus atlanticus) görülmesi üzerine belediye plajları geçici olarak kapatıldı.
MAVİ EJDARHA'NIN ZEHRİ KORKUTUCU SEVİYEDE
CNN World'den edinilen bilgilere göre, yerel polis, söz konusu deniz canlısının temas halinde ciltte ağrılı yanıklara yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.
Çarşamba günü alınan yasak, Perşembe itibarıyla kaldırıldı ancak yetkililer temkinli olunması çağrısını sürdürdü.
NADİR GÖRÜLÜYOR
Nadir olarak Akdeniz’de görülen mavi ejderhaların, normalde Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu’nda yaşadığı ifade edildi.
Belediye Başkanı José Luis Sáez, görüldüğü takdirde yetkililere haber verilmesi gerektiğini, dokunulmaması gerektiğini ve temas halinde tıbbi yardım alınmasını tavsiye etti.