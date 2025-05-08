Mayıs ayında şaşırtan görüntü: İşlek otoyol bir anda beyaza büründü
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mayıs ayında şaşkına çeviren görüntü bu kez Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geldi. Yağmur ve dolunun etkili olduğu otoyol, beyaz örtüyle kaplandı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.
Bölgede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı.
Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Otoyolda dolu yağışının yoğunlaştığı alanlar beyaza büründü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir