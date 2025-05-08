Mayıs ayında şaşırtan görüntü: İşlek otoyol bir anda beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Mayıs 2025 19:26 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 19:31 - Güncelleme:

Mayıs ayında şaşkına çeviren görüntü bu kez Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geldi. Yağmur ve dolunun etkili olduğu otoyol, beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Bölgede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Otoyolda dolu yağışının yoğunlaştığı alanlar beyaza büründü. İlgili Haber Mayıs ayında kar yağdı, her yer beyaza büründü! Görenler şaştı kaldı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir