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Mayıs ayında şaşırtan görüntü: İşlek otoyol bir anda beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mayıs ayında şaşırtan görüntü: İşlek otoyol bir anda beyaza büründü
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mayıs ayında şaşkına çeviren görüntü bu kez Ankara-Niğde Otoyolu'ndan geldi. Yağmur ve dolunun etkili olduğu otoyol, beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Bölgede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı.

Mayıs ayında şaşırtan görüntü: İşlek otoyol bir anda beyaza büründü - 1. Resim

Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Otoyolda dolu yağışının yoğunlaştığı alanlar beyaza büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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