Meğer hepimizi kandırmışlar! Ünlü doktorlar gerçeğini açıkladı... İşte doğru bilinen 13 sağlık efsanesi

Parmak çıtlatmak kemik erimesine yol açar mı? Hapşırınca kalp durur mu? Terliyken su içmek hasta eder mi? Yıllardır duyduğunuz, sağlığınızla ilgili doğru bildiğiniz birçok şeyin aslında birer şehir efsanesi veya yanlış bilgi olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'de halk arasında yaygınlaşmış bu tür kanılar, uzman doktorlar tarafından mercek altına alındı. Cevaplar sizi bir hayli şaşırtacak…

Türkiye'de halk arasında yaygın olarak doğru kabul edilen birçok sağlık bilgisi aslında birer efsaneden ibaret. Bu yanlış bilgileri masaya yatıran uzman doktorlar, YouTube’daki ‘Tepkikolik’ kanalında izleyicilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Programda Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Aksoy, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu ve Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar gibi alanında uzman isimler yer aldı.

İşte o efsaneler ve doktorların verdiği cevaplar:

📌 Parmak çıtlatmak kemik erimesine yol açar mı?

Hayır. Doktorlara göre bu ses, eklem içindeki hava kabarcıklarının yer değiştirmesinden kaynaklanıyor. Kemik erimesiyle bir ilgisi yok ve bu konuda bilimsel bir kanıt da bulunmuyor.

📌 Hapşırınca kalp durur mu?

Kalbin durduğu hissedilebilir ama durmaz. Hapşırma sırasında ritimde değişiklik olabilir, ancak kalbin tamamen durması söz konusu değil.

📌 Lazer göz ameliyatı zararlı mı? “Göz doktorları bile gözlük takıyor” iddiası doğru mu?

Bu bir şehir efsanesi. Ameliyatın zararlı olduğu düşüncesi yanlış. Bazı doktorlar estetik kaygılarla ya da tercihen gözlük kullanabiliyor. Uygun adaylarda lazer ameliyatı güvenle yapılabiliyor.

📌 Balıktan sonra süt ürünleri tüketmek zehirlenme yapar mı?

Hayır. Zehirlenme, süt ya da balığın bozuk olmasıyla ilgilidir. Sağlıklı ürünlerde böyle bir risk yok.

📌 Terliyken soğuk su içmek hasta eder mi?

Etmez. Soğuk su mikrop içermezse hastalık yapmaz. Asıl enfeksiyon nedeni mikroplardır. Soğuk su boğazda kasılma yapabilir ama doğrudan hastalık sebebi değildir.

📌 Yere düşen yiyecek 5 saniyede mikrop kapmaz mı?

Bu, zemin türüne göre değişir. Islak zeminlerde mikrop bulaşma riski daha fazladır. Kuru zeminde daha düşük ama yine de risk vardır.

📌 Hıçkırığı geçirmek için nefes tutmak işe yarar mı?

Evet, bazen işe yarayabilir. Ancak en etkili yöntem beklemektir. Nefes tutma ya da su içme gibi yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir.

📌 Beynin sadece %10’u mu kullanılır?

Bu bilgi yanlış. Beyin genel olarak aktif çalışır. Bilimsel veriler, beynin tamamının çeşitli zamanlarda ve farklı görevlerde kullanıldığını gösteriyor.

📌 Sıcak havada sıcak çay içmek ferahlatır mı?

Evet, kısmen doğru. Sıcak içecekler terlemeyi artırarak vücudun soğuma mekanizmasını devreye sokar. Bu da serinleme hissi oluşturabilir.

📌 Küçük yaşta basketbol oynamak boyu uzatır mı?

Evet. Özellikle zıplamaya dayalı sporlar iskelet gelişimini destekler. Ancak boy uzunluğunda genetik en belirleyici faktördür.

📌 Çıplak ayakla gezmek kısırlık yapar mı?

Hayır. Bilimsel temeli olmayan bu inanışın tıbben hiçbir karşılığı yok.

📌 Çiğ sucuk yemek mideye kurt düşürür mü?

Modern işlenmiş sucuklarda bu risk oldukça düşüktür. Ancak çiğ ve hijyenik olmayan ürünlerde parazit riski olabilir.

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📌 Yakından televizyon izlemek gözleri bozar mı?

Eski televizyonlar için bu kısmen geçerli olabilir. Ancak günümüzde esas risk, telefona ve tabletlere uzun süre yakından bakmaktır. Bu, göz yorgunluğu ve miyopiyi artırabilir.