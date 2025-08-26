Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnternette sorun mu var? 26 Ağustos internet sorun raporları

26 Ağustos Salı günü internet kullanıcıları, çeşitli platformlarda erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya uygulamalarında yaşanan yavaşlama ve bağlantı kesintileri, kullanıcıların günlük iletişimini olumsuz etkiledi. İnternette sorun mu var, internet çöktü mü, internet neden yavaşladı gibi soruların cevapları ise araştırılmaya başlandı.

26 Ağustos Salı günü internet kullanıcıları, bağlantı sorunları ve yavaşlık nedeniyle günlük internet kullanımında aksaklıklar yaşıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde gözlemlenen internet hız sorunu araştırılıyor.

İNTERNET'TE SORUN MU VAR?

26 Ağustos Salı günü internet kullanıcıları bağlantıda yaşanan erişim problemleri nedeniyle şikayetlerini dile getirdi.

Instagram’da fotoğraf yükleme, hikaye paylaşma ve mesajlaşma bölümlerinde sorunlar yaşanırken Twitter, Facebook, YouTube ve WhatsApp gibi uygulamalarda da kesintiler gözlemlendi.

Downdetector verilerine göre birçok kullanıcı bağlantı problemlerini raporladı ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TURK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye’nin önde gelen internet sağlayıcılarından Türk Telekom’da da bazı bölgelerde erişim sıkıntısı bildirildi. Kullanıcılar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda özellikle mobil internetin yavaşladığını ve zaman zaman kesintiler yaşandığını ifade etti. İnternet sorununun genel çapta yaşandığı düşünülüyor.

VODAFONE ÇÖKTÜ MÜ?

Vodafone aboneleri de gün içerisinde internette yavaşlama ve uygulamalara girişte sorunlar olduğunu belirtti. Kesintinin nedenine dair bilgi paylaşılmadı. Yaşanan sorunların genel bir arızadan kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

TURKCELL ÇÖKTÜ MÜ?

Turkcell kullanıcılarının da yaşadığı sorunlar raporlara yansıdı. İstanbul ve çevresinde bağlantı problemleri öne çıkarken, şirketten resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim problemlerinin ne zaman sona ereceği ise bilinmiyor.

