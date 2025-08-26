Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta? Jose Mourinho’nun konuşması merakla bekleniyor

Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta? Jose Mourinho’nun konuşması merakla bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta? Jose Mourinho’nun konuşması merakla bekleniyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun önderliğinde yapılacak toplantı, hem taraftarlar hem de futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta netleşti. Fenerbahçe rövanş maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Mourinho yönetiminde gerçekleşen çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, ardından pas ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta? Jose Mourinho’nun konuşması merakla bekleniyor - 1. Resim

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde düzenleyeceği basın toplantısıyla taraftarlarının karşısına çıkıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılacağı toplantı, FB TV başta olmak üzere A Spor, HT Spor, TRT Spor, Tivibu Spor ve beIN Sports Haber üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta? Jose Mourinho’nun konuşması merakla bekleniyor - 2. Resim

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Basın toplantısı 27 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Toplantıda Jose Mourinho, maç öncesi takımın son durumu, hazırlık süreci ve stratejileri hakkında bilgiler verecek. Sarı-lacivertli ekibin taraftarları rövanş maçı öncesi takımın durumu hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta? Jose Mourinho’nun konuşması merakla bekleniyor - 3. Resim

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen rövanş maçı 27 Ağustos Cuma akşamı saat 22.00’de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, maç öncesi Can Bartu Tesisleri’nde tamamladığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Yarın Lizbon’da rövanş maçının oynanacağı statta son idman yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sultangazi'de evlat vahşeti! Annesini acımadan öldürdü, nedeni kahretti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe tur atlama senaryoları - HaberlerFenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe tur atlama senaryolarıTeşkilat 149. bölüm ne zaman yayınlanacak? - HaberlerTeşkilat 149. bölüm ne zaman yayınlanacak?Yemekteyiz para ödülü ne kadar? Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödül miktarı belli oldu - HaberlerYemekteyiz para ödülü ne kadar? Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödül miktarı belli olduYemekteyiz Ünal Tutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? Zuhal Topla'la Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı araştırılıyor! - HaberlerYemekteyiz Ünal Tutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? Zuhal Topla'la Yemekteyiz 5. gün yarışmacısı araştırılıyor!30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025! Manifest, Zeynep Bastık ve daha fazlası... - Haberler30 Ağustos Zafer Bayramı ücretsiz konserler 2025! Manifest, Zeynep Bastık ve daha fazlası...Bursa su kesintisi: 26 Ağustos Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? BUSKİ listeyi paylaştı - HaberlerBursa su kesintisi: 26 Ağustos Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? BUSKİ listeyi paylaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...