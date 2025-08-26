Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta? Jose Mourinho’nun konuşması merakla bekleniyor

Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda, saat kaçta netleşti. Fenerbahçe rövanş maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Mourinho yönetiminde gerçekleşen çalışmalar ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı, ardından pas ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde düzenleyeceği basın toplantısıyla taraftarlarının karşısına çıkıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılacağı toplantı, FB TV başta olmak üzere A Spor, HT Spor, TRT Spor, Tivibu Spor ve beIN Sports Haber üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Basın toplantısı 27 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Toplantıda Jose Mourinho, maç öncesi takımın son durumu, hazırlık süreci ve stratejileri hakkında bilgiler verecek. Sarı-lacivertli ekibin taraftarları rövanş maçı öncesi takımın durumu hakkında detaylı bilgi edinebilecek.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen rövanş maçı 27 Ağustos Cuma akşamı saat 22.00’de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, maç öncesi Can Bartu Tesisleri’nde tamamladığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Yarın Lizbon’da rövanş maçının oynanacağı statta son idman yapılacak.