Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? Son tarih belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımlar, 2025-2026 sezonu için kadro bildirimlerini tamamlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray’ın da yer aldığı turnuvada, Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman araştırılıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-2026 sezonuyla birlikte futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ederken kulüplerin kadro bildirim süreçleri de takip ediliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu için kadro bildirim tarihleri, turnuvanın aşamalarına göre farklılık gösteriyor. Ön eleme play-off turu için son tarih 14 Ağustos 2025, lig aşaması öncesi ise 2 Eylül 2025 olarak belirlendi.
Kulüpler, A listesinde en fazla 25 oyuncuya yer verebiliyor ve bu listede en az 2 kaleci bulunması zorunlu.
Genç oyuncuların olduğu B listesine ise sınırsız oyuncu kaydı yapılabilir.
Lig aşamasında bildirilen kadrolar, grup maçlarının tamamında geçerli olacak. Kış transfer dönemine kadar değişiklik yapılamayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİM TARİHLERİ
