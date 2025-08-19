Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? Son tarih belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025-2026 sezonuyla birlikte futbolseverleri heyecanlandırmaya devam ederken kulüplerin kadro bildirim süreçleri de takip ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu için kadro bildirim tarihleri, turnuvanın aşamalarına göre farklılık gösteriyor. Ön eleme play-off turu için son tarih 14 Ağustos 2025, lig aşaması öncesi ise 2 Eylül 2025 olarak belirlendi.

Kulüpler, A listesinde en fazla 25 oyuncuya yer verebiliyor ve bu listede en az 2 kaleci bulunması zorunlu.

Genç oyuncuların olduğu B listesine ise sınırsız oyuncu kaydı yapılabilir.

Lig aşamasında bildirilen kadrolar, grup maçlarının tamamında geçerli olacak. Kış transfer dönemine kadar değişiklik yapılamayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİM TARİHLERİ

