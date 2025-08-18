Avrupa'da transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Avrupa’nın büyük liglerinde yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, kulüpler son dakika transferleri için hazırlanıyor. Peki, transfer sezonu ne zaman kapanıyor?

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Avrupa’nın en büyük beş ligi (Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), 2025 yaz transfer penceresini 1 Eylül 2025 Pazartesi günü TSİ 19.00’da kapatacak. 31 Ağustos’un pazar olması nedeniyle kapanış bir gün sonraya kaydı.

Premier Lig, transfer dönemini 1 Eylül Pazartesi günü, geçmiş sezonlara göre dört saat erken, TSİ 09:00 / ET 02:00'de kapatacak.

LaLiga'nın transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü yeniden açıldı. 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07:00 / TSİ 02:00'de kapanacak.

Serie A'nın ana transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü yeniden açıldı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19:00'da / TSİ 14:00'te sona erecek.

Bundesliga transfer dönemi, 1 Temmuz Salı günü açıldı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 19:00 / ET 14:00'te kapanacak.

Ligue 1, transfer dönemini 1 Temmuz Salı günü yeniden açtı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07:00 / ET 14:00'te kapatacak.

