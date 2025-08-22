Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
C2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu
Sosyal medyada ve özellikle TikTok'ta yayılan “C2 seviye” akımı, gençler arasında esprili paylaşımlarla gündeme geldi. TikTok’ta binlerce kullanıcının katıldığı bu trend, günlük alışkanlıkları mizahi bir dille yorumluyor. C2 seviye nedir TikTok anlamı merak ediliyor.

TikTok, Instagram ve X gibi platformlarda son günlerde adından sıkça söz ettiren “C2 seviye” ifadesi, kullanıcıların dikkatini çekerek viral bir akıma dönüştü.

C2 SEVİYE NEDİR TİKTOK?

“C2 seviye” terimi, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’nde (CEFR) bir dilde anadile yakın akıcılık ve ustalık düzeyini ifade eden en yüksek seviye olarak tanımlanıyor.

TikTok’ta bu terim, dil öğreniminden çıkarak günlük hayattaki alışkanlıkları ve takıntıları mizahi bir şekilde betimlemek için kullanılıyor. 

C2 seviyesinin dilde uzmanlık anlamına gelse de sosyal medyada “bağımlılık” veya “aşırı bağlılık” gibi esprili bağlamlarda popülerleşti.

Kullanıcılar, kahve içmeden güne başlayamamak, sürekli telefon kontrol etmek veya bir diziyi bitirmeden uyuyamamak gibi durumları “C2 seviye bağımlılık” olarak nitelendiriyor.

C2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu - 1. Resim

TİKTOK C2 SEVİYE AKIMI NE ANLAMA GELİYOR?

TikTok’taki “C2 seviye bağımlılık” akımı, kullanıcıların günlük alışkanlıklarını veya takıntılarını, dil öğrenimindeki en yüksek seviye olan C2’ye atıfta bulunarak esprili bir şekilde ifade etmesini içeriyor.

Örnek olarak bir kullanıcı “C2 seviye kahve bağımlılığı” yazarak her sabah kahve içmeden güne başlayamadığını anlatırken başka bir kullanıcı “C2 seviye Netflix bağımlılığı” ile bir diziyi bitirmek için uykusuz kaldığını dile getirmiş oluyor.

C2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu - 2. Resim

TİKTOK C2 SEVİYE AKIMI NEDİR?

“C2 seviye” akımı, TikTok kullanıcılarının günlük yaşamlarındaki bağımlılıkları veya rutinleri esprili bir dille “C2 seviye bağımlılık” olarak nitelendirdiği viral bir trend haline geldi. Kahve içmek, sosyal medya kontrolü, romantik ilişkilerdeki alışkanlıklar gibi durumlar bu kapsamda paylaşılıyor. 

