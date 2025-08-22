C2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu

TikTok, Instagram ve X gibi platformlarda son günlerde adından sıkça söz ettiren “C2 seviye” ifadesi, kullanıcıların dikkatini çekerek viral bir akıma dönüştü.

C2 SEVİYE NEDİR TİKTOK?

“C2 seviye” terimi, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’nde (CEFR) bir dilde anadile yakın akıcılık ve ustalık düzeyini ifade eden en yüksek seviye olarak tanımlanıyor.

TikTok’ta bu terim, dil öğreniminden çıkarak günlük hayattaki alışkanlıkları ve takıntıları mizahi bir şekilde betimlemek için kullanılıyor.

C2 seviyesinin dilde uzmanlık anlamına gelse de sosyal medyada “bağımlılık” veya “aşırı bağlılık” gibi esprili bağlamlarda popülerleşti.

Kullanıcılar, kahve içmeden güne başlayamamak, sürekli telefon kontrol etmek veya bir diziyi bitirmeden uyuyamamak gibi durumları “C2 seviye bağımlılık” olarak nitelendiriyor.

TikTok’taki “C2 seviye bağımlılık” akımı, kullanıcıların günlük alışkanlıklarını veya takıntılarını, dil öğrenimindeki en yüksek seviye olan C2’ye atıfta bulunarak esprili bir şekilde ifade etmesini içeriyor.

Örnek olarak bir kullanıcı “C2 seviye kahve bağımlılığı” yazarak her sabah kahve içmeden güne başlayamadığını anlatırken başka bir kullanıcı “C2 seviye Netflix bağımlılığı” ile bir diziyi bitirmek için uykusuz kaldığını dile getirmiş oluyor.

