Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? UEFA tarih verdi

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? UEFA tarih verdi

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? UEFA tarih verdi
Kulüplerin kadro bildirim tarihleri arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları sürerken takımlar her aşamada kadro bildirimi yapmak durumundadır. Böylelikle Şampiyonlar Ligi listesi ile takımların gruplarda yer vereceği oyuncuların isimleri de belli olacak. Peki, "Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? " İşte UEFA'nın verdiği o tarih...

2025 UEFA turnuvalarında karşılaşmalar ön eleme maçları ile sürüyor. 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Monaco'da yapılacak.

Ekipler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans liglerinde 25  kişilik kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorundalar. Peki, "Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? "İşte tüm ayrıntılar...

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

Ön eleme turları tamamlanırken takımların UEFA'ya kadro bildirmeleri gereken tarihler belli oldu. Buna göre, Ön eleme Play-off turu 14 Ağustos 2025'te, Lig aşaması öncesi 2 Eylül 2025'te gerçekleşecek.

Kulüpler UEFA'ya A ve B listesi sunar. A listesi en fazla 25 oyuncudan oluşur ve en az 2 kaleci bulunmak zorundadır. Genç oyuncuları kaydedildiği B listesine ise sınırsız oyuncu yazılabilir.

Ön eleme turlarında her tur için kadro bildirilirken, ilk maçtan bir gün öncesine kadar 25 kişilik sınır gözetilir. En fazla 2 oyuncu değiştirilebilir ve Eylül başında verilen kadro, grup aşamasındaki tüm maçlarda geçerlidir. 

