Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? UEFA tarih verdi

2025 UEFA turnuvalarında karşılaşmalar ön eleme maçları ile sürüyor. 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Monaco'da yapılacak.

Ekipler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans liglerinde 25 kişilik kadrolarını UEFA'ya bildirmek zorundalar. Peki, "Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? "İşte tüm ayrıntılar...

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

Ön eleme turları tamamlanırken takımların UEFA'ya kadro bildirmeleri gereken tarihler belli oldu. Buna göre, Ön eleme Play-off turu 14 Ağustos 2025'te, Lig aşaması öncesi 2 Eylül 2025'te gerçekleşecek.

Kulüpler UEFA'ya A ve B listesi sunar. A listesi en fazla 25 oyuncudan oluşur ve en az 2 kaleci bulunmak zorundadır. Genç oyuncuları kaydedildiği B listesine ise sınırsız oyuncu yazılabilir.

Ön eleme turlarında her tur için kadro bildirilirken, ilk maçtan bir gün öncesine kadar 25 kişilik sınır gözetilir. En fazla 2 oyuncu değiştirilebilir ve Eylül başında verilen kadro, grup aşamasındaki tüm maçlarda geçerlidir.