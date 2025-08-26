Mesut Süre İlişki Testi'nden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Sevilen program İlişki Testi'nin sunucusu Mesut Süre hakkında ortaya atılan iddialar programın yapım ekibini harekete geçirdi. Süre'nin programdan ayrılma nedeni ve detaylar merak ediliyor.

MESUT SÜRE İLİŞKİ TESTİ'NDEN AYRILDI MI?

İlişki Testi programın yapımcı şirketi İda İletişim, 25 Ağustos 2025’te sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mesut Süre ile bir daha çalışmayacaklarını duyurdu ve programı tamamen iptal etti.

Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası alınan bu karar gündem olurken Süre'den gelecek açıklamalar ise yakından takip ediliyor.

MESUT SÜRE İLİŞKİ TESTİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası ilişki testi yapım ekibi Mesut Süre ile ilişiğini kestiğini açıkladı. İlişki Testi yapımcı ekibi yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz."

MESUT SÜRE KİMDİR?

23 Mart 1981 tarihinde Bursa'da doğan Mesut Süre, ilk, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı.

Profesyonel 2. Lig basketbol takımlarında basketbol oynayan Mesut Süre, Anadolu Üniversitesi İşletme İngilizce bölümünü kazandı. Üniversite döneminde önce okul radyosunda çalıştı. Daha sonra Eskişehir’de çeşitli mekanlarda kendi yazdığı metinlerle gösteriler yaptı.

Çeşitli radyo programlarında çalışan Süre, uzun yıllardır Rabarba programını hazırlayıp sunuyor. Ayrıca Meksika Açmazı, İlişki Testi gibi birçok programın sunuculuğunu üstleniyor.

Mesut Süre, İlker Gümüşoluk ve Mustafa Kemal Ayça ile "Piyasadan Büyük Alacağımız Var" kitabını 24 Kasım 2012 tarihinde Destek Yayınevinden yayınlanmıştır.