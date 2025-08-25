Mario Lemina neden yok, sakat mı?

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray’da, Mario Lemina’nın maç kadrosunda olmaması taraftar da soru işaretlerine yol açtı. 'Lemina neden yok, sakat mı?' araştırılıyor.

MARİO LEMİNA NEDEN YOK?

Galatasaray, 24 Ağustos 2025 tarihinde Z. Kayserispor ile oynadığı Trendyol Süper Lig maçında 3-0’lık galibiyetle sahadan ayrılırken takımın önemli isimlerinden Mario Lemina’nın kadroda yer almaması dikkat çekti.

Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi hesabından yapılan açıklamada, Lemina’nın hafif bir sakatlık nedeniyle maç kafilesinde bulunmadığı belirtildi.

MARİO LEMİNA SAKAT MI?

Galatasaray’ın resmi açıklamasına göre, Mario Lemina’nın Kayserispor maçında kadroda yer almamasının sebebi hafif sakatlık olarak açıklandı. Sakatlığın detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

MARİO LEMİNA TRANSFER Mİ OLACAK?

Lemina'nın Galatasaray'dan ayrılacağı ve transfer iddiaları gündeme gelse de 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, iddialara son noktayı koydu.

Önceki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Konuşmayı bırakın, ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray'dayım. Spekülasyona gerek yok, geleceğim tamamıyla Galatasaray'da. Konu burada kapandı." ifadelerine yer verdi.