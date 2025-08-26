YouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ağustos 2025 kesinti raporu

YouTube kullanıcıları, 26 Ağustos 2025 sabahı platforma erişimde yaşadıkları sorunlar bildirildi. Kesintinin nedeni ve kapsamı merak konusu oldu.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? (26 AĞUSTOS 2025)

26 Ağustos 2025 Salı günü, YouTube’da bazı kullanıcılar tarafından erişim sorunları bildirildi. Downdetector’a göre platformda genel bir çökme yaşanmadı.

Sorun raporları, sabah saat 08.00 (TSİ) civarında artmaya başladı. Kullanıcılar videoların yüklenmemesi, uygulamanın açılmaması veya canlı yayınlarda kesintiler gibi problemlerle karşılaştı.

YouTube’un resmi hesaplarından henüz bir açıklama gelmedi. Geçmişteki benzer durumlarda kesintilerin genellikle sunucu güncellemeleri veya yerel internet bağlantı sorunlarından kaynaklandığı biliniyor.

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube’un açılmama sorununun nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak bunun sunucu kaynaklı bir teknik arıza, bölgesel internet kısıtlamaları veya cihaz bazlı sorunlardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Downdetector verilerine göre 26 Ağustos sabahı bildirilen sorunlar arasında internet sitesi, sunucu bağlantısı ve video akışı gibi şikayetler öne çıkıyor.