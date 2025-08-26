Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Instagram çöktü mü neden açılmıyor? 26 Ağustos Instagram kesinti raporu

Instagram çöktü mü neden açılmıyor? 26 Ağustos Instagram kesinti raporu
Instagram erişim sorunu 26 Ağustos'ta gündeme geldi. Türkiye ve dünyada genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram çöktü mü, neden açılmıyor soruları hız kazanırken kesinti raporu kontrol ediliyor.

26 Ağustos 2025 tarihinde Instagram’a erişimde yaşanan problemler, kullanıcıların platforma bağlanamama şikayetleri bildirmesine neden oldu. Son dakika gelişmesi olarak Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? gündeme geliyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

26 Ağustos 2025 Salı günü, Instagram’da dünya genelinde ve Türkiye’de kullanıcıların yaşadığı erişim sorunları, platformun çöküp çökmediği sorusunu gündeme getirdi.

Downdetector’a göre, saat 09:00 (TSİ) itibarıyla Instagram’a erişimde sorun bildiren kullanıcı sayısı hızla artarken özellikle Türkiye, ABD ve Avrupa’dan yoğun şikayetler geldi.

Kullanıcılar, sunucu bağlantı problemleri, uygulamaya giriş yapamama, gönderi paylaşamama ve hikayelerin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaştı. 

26 Ağustos 2025 Salı günü Downdetector güncel verilerine göre Instagram'da mevcut bir problem olmadığı kaydedildi. 

Instagram çöktü mü neden açılmıyor? 26 Ağustos Instagram kesinti raporu - 1. Resim

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Instagram’ın açılmama sorununa dair Meta tarafından resmi olarak açıklanmasa da teknik bir sunucu arızası veya bakım çalışması anlık uygulamaya girişleri etkileyebiliyor.

Downdetector verilerine göre kesintiler Türkiye saatiyle sabah 08.30 civarında başladı. Özellikle mobil uygulamanın ana akışının yüklenmemesi, sunucu bağlantısı ve oturum açma gibi sorunlar ön plana çıktı. Ancak şu an itibarıyla uygulamada herhangi bir problem olmadığı kaydedildi. 

Instagram çöktü mü neden açılmıyor? 26 Ağustos Instagram kesinti raporu - 2. Resim

 

