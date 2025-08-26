Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman? AÖL 2026 1. dönem kayıt takvimi

2025-2026 yılının başlamasına kısa bir süre kala AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri dikkat çekiyor. İlkokul ya da ortaokul mezunları ya da liselerden ayrılanlar yeni kayıt içi başvuru yapabiliyor.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise MEB'in yayımladığı kılavuzlara göre gerçekleşecektir. Öğrenciler, ücretleri ödedikten sonra kayıt ya da kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek. Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman? İşte, AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine dair detaylar...

AÇIK LİSE 1. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri hakkında şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Son olarak 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasından kayıtlar alınmıştı.



2025 yılı için 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler 23 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ek sınava katılabilecek. Kayıt ve kayıt yenileme başvurularının da eylül ayı başında olması bekleniyor.

AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlkokul ya da ortaokul mezunları, liselerini yarıda bırakan adaylar, MEB'in belirlediği yeni kayıt ücretini Ziraat Bankası, Halk Bank şubelerinden yatırmalıdır. Ayrıca belli bir miktar da Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına yatırılır.



Öğrenci, belgeleri hazırladıktan sonra en yakın irtibat bürosuna giderek sisteme kayıt yaptırabilir.