Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 YKS taban puanları açıklandı mı?

2025 YKS taban puanları açıklandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 YKS taban puanları açıklandı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber boşta kalan adaylar ek tercihler araştırmaya başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kontenjanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Peki, 2025 YKS taban puanları açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları 25 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı.Sonuçların ardından YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Üniversiteye gidecek adaylar, "2025 YKS taban puanları açıklandı mı?" sorusuna cevap vermeye başladı.

2025 YKS taban puanları açıklandı mı? - 1. Resim

2025 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 YKS taban puanları ve kontenjanları resmi olarak duyurulmamıştır. 

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u doldu. Ön lisans (2 yıllık) bölümlerinde ise boş kontenjan kalmadı.

1-5 Eylül’de yapılacak kayıtlarla beraber boş kalan kontenjanlar açıklanacaktır. ÖSYM boş kalan kontenjanlarla ilgili kılavuz yayımlayacak ve adaylarla paylaşacaktır.

2025 YKS taban puanları açıklandı mı? - 2. Resim

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu.

Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekaya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi.

3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mesut Süre İlişki Testi'nden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mesut Süre İlişki Testi'nden ayrıldı mı, neden ayrıldı? - HaberlerMesut Süre İlişki Testi'nden ayrıldı mı, neden ayrıldı?Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? UEFA tarih verdi - HaberlerŞampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? UEFA tarih verdiİnternette sorun mu var? 26 Ağustos internet sorun raporları - Haberlerİnternette sorun mu var? 26 Ağustos internet sorun raporlarıYouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ağustos 2025 kesinti raporu - HaberlerYouTube çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Ağustos 2025 kesinti raporuAçık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman? AÖL 2026 1. dönem kayıt takvimi - HaberlerAçık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman? AÖL 2026 1. dönem kayıt takvimiBugün maç var mı, kimin maçı var? 26 Ağustos bugünkü maçlar takvimi - HaberlerBugün maç var mı, kimin maçı var? 26 Ağustos bugünkü maçlar takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...