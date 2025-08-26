ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları 25 Ağustos Pazartesi günü erişime açıldı.Sonuçların ardından YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Üniversiteye gidecek adaylar, "2025 YKS taban puanları açıklandı mı?" sorusuna cevap vermeye başladı.

2025 YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 YKS taban puanları ve kontenjanları resmi olarak duyurulmamıştır.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u doldu. Ön lisans (2 yıllık) bölümlerinde ise boş kontenjan kalmadı.

1-5 Eylül’de yapılacak kayıtlarla beraber boş kalan kontenjanlar açıklanacaktır. ÖSYM boş kalan kontenjanlarla ilgili kılavuz yayımlayacak ve adaylarla paylaşacaktır.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının tamamı doldu.

Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekaya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi.

3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Tüm gençlerimizi kutlar, sonuçların hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.