Çiftlikten kaçan inek hastanenin aciline uğradı! Çorlu'da gülümseten görüntüler

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çiftlikten firar eden bir inek Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi girişi kısmına girdi. Çevrede bulunan ve onlara şahitlik eden vatandaşlar hayretler içinde kaldı.

Tekirdağ'da Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi girişi kısmına gelen inek, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Zafer Mahallesi kırsalındaki besi çiftliğinden kaçtığı öne sürülen bir inek, Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi bölümüne kadar geldi.

Çiftlikten kaçan inek hastanenin aciline uğradı! Çorlu'da gülümseten görüntüler - 1. Resim

VATANDAŞLAR HAYRET ETTİ

O anlar görenleri hayrete düşürürken, bazı vatandaşların da gülümsediği görüldü.

Hastane personeli ve vatandaşların bakışları arasında gezinen inek, bir süre sonra gözden kayboldu.

İlginç anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Çiftlikten kaçan inek hastanenin aciline uğradı! Çorlu'da gülümseten görüntüler - 2. Resim

