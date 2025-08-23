Çakal’dan saldırı sonrası ilk fotoğraf! Hastane odasından sevenlerine seslendi

‘Cuma’ , ‘O Yeterdi Aslında’ , ‘Diyardan Diyara’ gibi şarkılarıyla tanınan Çakal, 33. Ayçiçeği Festivali’nin açılış gününde sahneye çıktı. Konserin sonunda vinç yardımıyla sahneden indirildiği sırada, havalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bacağına saçma isabet etti ve yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan isim, gerekli tedavinin ardından taburcu edildi.

“KASITLI DEĞİLDİ” DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Şarkıcının yaralanmasına neden olan F.D., Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde olayın kasıtlı olmadığını belirten F.D., havalı tüfeğiyle evinin bahçesinden rastgele ateş ettiğini söyledi.

TUTUKLANDI

Zanlının ikametinde yapılan aramada bir havalı tüfek ile 67 adet saçma bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇAKAL’DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan sağlık durumu iyi olan Çakal, kendine gelir gelmez hastane odasından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Fotoğrafını paylaşan isim şunları yazdı:

“Değerli sevenlerim, herkese selamlar. Öncelikle merak eden arayan soran herkese teşekkür ederim. Ben iyiyim, yürüyebiliyorum ve sağlığım yerinde. Böyle bir olayla gündeminizi meşgul ettiğim için üzgünüm.

Kendimi sahne şovlarına adamış biri olarak tek isteğim yaptığım işler, kurduğum hayaller ve başardığım projelerle gündeme gelmek. Bindiğim araba, giydiğim kıyafet ya da saçma sapan haberlerle değil.

Beni, size ilkleri yaşattığım sahnelerimden hatırlayım isterim. Tek dileğim bu yolca vereceğim konserlerde iyi anılmak ve daha nice buluşmalarda bir araya gelmek. Türkiye'de başlayan bu yolculuğu, globalde ve dünya çapında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek sürdürmek istiyorum. Her zaman sevgiyle, saygıyla... Çakal.”