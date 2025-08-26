Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu! 155 kilogram ele geçirildi... Değeri 45 milyar 750 milyon TL

İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu! 155 kilogram ele geçirildi... Değeri 45 milyar 750 milyon TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da kaçak pırlanta operasyonu! 155 kilogram ele geçirildi... Değeri 45 milyar 750 milyon TL
İstanbul, Operasyon, Gözaltı, Suç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 155 kilogram 602 gram 419 miligram ziynet eşya ele geçirildi. Ziynet eşyalarının yaklaşık değerinin ise 45 milyar 750 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak yollarla ülkeye pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DEĞERİ 45.7 MİLYAR TL

Yapılan operasyonda, 155 kilogram 602 gram 419 miligram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut benzeri ziynet eşya ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaların yaklaşık değerinin ise 45 milyar 750 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu! 155 kilogram ele geçirildi... Değeri 45 milyar 750 milyon TL - 1. Resim

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, yürütülen soruşturma kapsamında polis, 41 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da 21 iş yerine ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında polisin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca görevlendirilen Vergi Müfettişleri de aramalara katıldı. Yapılan çalışmalarda, çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Müfettişlerce el konulan eşyaların piyasa değerine yönelik detaylı çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi ne zaman? UEFA tarih verdi7 saatte kaynatılan şifa şurubu! Sigara kullananlara tavsiye ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Çakır cinayetinin dehşete düşüren ifadeleri! "Gözüne çivili sopayla vurdum" - 3. Sayfa"Gözüne çivili sopayla vurdum"Annesinin bıçakla kovaladığı 10 yaşındaki kız anlattı: Haberi yoktu, kaçırıldığımı zannetti - 3. Sayfa"Kaçırıldığımı zannetti, onu özledim"Kilis'te 2 yaşındaki kız kuyuda bulunmuştu: Dayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe! - 3. SayfaDayısı gözaltında... Mide bulandıran şüphe!Köpek kavgası kanlı bitti! Silahını çekip vurdu, o anlar kameraya yansıdı - 3. SayfaKöpek kavgası kanlı bitti, çekti silahı vurduİğrenç olay! Banka yöneticisi, 9 yaşındaki kız çocuğunu defalarca istismar etti - 3. SayfaBanka yöneticisinden 9 yaşındaki kıza taciz!Alkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Polis ikna etmeyi başardı - 3. SayfaAlkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Son anda...
Sonraki Haber Yükleniyor...