İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu! 155 kilogram ele geçirildi... Değeri 45 milyar 750 milyon TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak yollarla ülkeye pırlanta, takı gibi değerli taş sokarak, ticaret sağlayan ve satın alan kişilere yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DEĞERİ 45.7 MİLYAR TL

Yapılan operasyonda, 155 kilogram 602 gram 419 miligram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut benzeri ziynet eşya ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaların yaklaşık değerinin ise 45 milyar 750 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, yürütülen soruşturma kapsamında polis, 41 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da 21 iş yerine ve 30 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında polisin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca görevlendirilen Vergi Müfettişleri de aramalara katıldı. Yapılan çalışmalarda, çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Müfettişlerce el konulan eşyaların piyasa değerine yönelik detaylı çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.