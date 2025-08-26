Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > 7 saatte kaynatılan şifa şurubu! Sigara kullananlara tavsiye ediyor

7 saatte kaynatılan şifa şurubu! Sigara kullananlara tavsiye ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
7 saatte kaynatılan şifa şurubu! Sigara kullananlara tavsiye ediyor
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da 7 yıldır doğal ürünler üreten Tuba Bahçeci, astım, KOAH ve öksürüğe faydalı olduğu bilinen kozalak şurubu hazırlıyor. Bahçeci, odun ateşinde 7 saat kaynatarak elde ettiği bu şurubu özellikle sigara kullananlara tavsiye ediyor.

Elazığ'ın Yedigöze Köyü'nde yaşayan iki çocuk annesi Tuba Bahçeci, 7 yıldır çeşitli doğal ürünler yapıyor. 

50 farklı sabun çeşidinin yanı sıra astım, KOAH ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen kozalak şurubu hazırlayan Bahçeci, özellikle sigara kullananlara bu ürünü tavsiye etti.

7 saatte kaynatılan şifa şurubu! Sigara kullananlara tavsiye ediyor - 1. Resim

ASTIM VE KOAH HASTALIĞINDA ETKİLİ

Bebek kozalaklarını toplayıp bir gün suda beklettiklerini ve ardından odun ateşinde 7 saat kaynattıklarını ifade eden Bahçeci, "Bugün Elazığ'ın Yedigöze Köyü'nde kozalak şurubu kaynatıyoruz. İki çocuk annesiyim. 7 yıldır bu işle uğraşıyorum. Doğal ürünler yapıyorum. 50 çeşit sabunumuz var. Birçok doğal ürün yapıyorum. Bugün burada doğal ürünlerimizden olan kozalak şurubu yapıyorum. Bebek kozalaklarımızı topluyoruz. Bir gün boyunca suda bekletiyoruz. Beklettikten sonra odun ateşinde kazanda tam 7 saat bunu kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra içerisine ekstra şeker kullanmıyorum. Eğer şekerli isteyenler olursa içerisinde esmer şeker veya doğal bal var. Aşamalı bir şekilde kozalak şurubumuzu kaynatıyoruz. Kozalak şurubumuz astım, KOAH, öksürük tarzı rahatsızlıklarda etkilidir. Özellikle sigara kullananların bu kozalak şurubunu kullanması gerekiyor" dedi.

7 saatte kaynatılan şifa şurubu! Sigara kullananlara tavsiye ediyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu! 155 kilogram ele geçirildi... Değeri 45 milyar 750 milyon TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayvansal yağlar kanseri tetikliyor! Bilimsel araştırma - SağlıkHayvansal yağlar kanseri tetikliyor! Bilimsel araştırmaDil çatlağı vitamin eksikliğinin belirtisi! 10 kişiden ikisinde görülüyor - SağlıkDil çatlağı vitamin eksikliğinin belirtisi! 10 kişiden ikisinde görülüyorOtizm belirtilerini geri çeviren ilaç! Fare çalışmaları başarılı - SağlıkOtizm belirtilerini geri çeviren ilaç! Fare çalışmaları başarılıMikro egzersizle zayıflayın! Obeziteyle yeni mücadele - SağlıkMikro egzersizle zayıflayın! Obeziteyle yeni mücadeleDiş renginiz hastalık habercisi olabilir! Gülüşünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor? - SağlıkGülüşünüz sağlığınız hakkında ne söylüyor?Araştırmada korkutan gerçek ortaya çıktı: Sıcak hava insanları daha hızlı yaşlandırıyor! - SağlıkSıcak hava daha hızlı yaşlandırıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...