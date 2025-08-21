Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Yuttuğu pil az daha canına mal oluyordu! Son anda kurtuldu

Yuttuğu pil az daha canına mal oluyordu! Son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yuttuğu pil az daha canına mal oluyordu! Son anda kurtuldu
Sağlık, Pil, Yabancı Cisim Yutma, Endoskopi, Haber
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de 39 yaşındaki bir kişinin yuttuğu pil, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle midesinden çıkarıldı. Çocuklar ve yaşlılarda daha sık rastlanan yabancı cisim yutma olaylarının nadir görülen bir örneği olan vakada, zamanında yapılan operasyon hastanın hayatını kurtardı.

Denizli’de acil servise başvuran 39 yaşındaki hasta, pil yutma şikâyeti üzerine yapılan acil görüntülemelerde yabancı cismin mide içerisinde olduğunun tespit edilmesiyle hızla endoskopi ünitesine yönlendirildi. 

AÇIK AMELİYATA GEREK KALMADI: ENDOSKOPİYLE ALINDI

Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Çelik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen acil endoskopi işleminde, midenin içerisinde bulunan pil başarıyla çıkarıldı. Kesici ve delici özelliğe sahip yabancı cisimlerin ve pil gibi ağır metal içeren maddelerin gastrointestinal sistemde uzun süre kalması ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çelik; "Bu tür yabancı cisimlerin mutlaka endoskopik ya da cerrahi yöntemlerle çıkarılması gerekir. Günümüzde uygulanan ileri endoskopik yöntemler sayesinde pek çok yabancı cisim açık ameliyata gerek kalmadan çıkarılabilmektedir. Bu da hem hastalar için daha hızlı bir iyileşme süreci sağlamakta hem de komplikasyon riskini azaltmaktadır" diye konuştu.

YABANCI CİSİM YUTMA VAKALARINDA ACİL MÜDAHALE ŞART

Yabancı cisim yutma vakalarının özellikle çocuklar ve ileri yaş grubunda daha sık görüldüğüne değinen Prof. Dr. Çelik, bu durumun acil değerlendirilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlara uyarıda bulunan Prof. Dr. Çelik; "Pil gibi yabancı cisimlerin yutulması halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini, aksi halde sindirim sisteminde delinme, kanama ve zehirlenme gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Endoskopi Ünitemiz sahip olduğu donanım ve uzman ekiple yabancı cisim çıkarma işlemlerinde başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Acil müdahale gerektiren bu tür vakalarda hızlı tanı ve doğru tedavi ile hastalarımızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başakşehir - Universitatea Craiova maç kadrosu açıklandı! İlk 11'de kimler oynayacak, maç hangi kanalda?Tüketici güven endeksi 84,3 oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa'da 2 kişi öldü! Avrupa’da “listeria” bakterisi paniği - SağlıkAvrupa’da “listeria” bakterisi paniği! Fransa'da 2 kişi öldüSosyal medyada yeni akım: Şeker detoksu - SağlıkSosyal medyada yeni akım: Şeker detoksuSağlık Bakanlığı'ndan yeni teknolojik atılımlar! Engellilere telerehabilitasyon - SağlıkSağlık Bakanlığı'ndan yeni teknolojik atılımlar!Ağrı Dağı eteklerinden gelen şifa: Cilt kanserine bağlı lekelerde bile etkili - SağlıkAğrı Dağı eteklerinden gelen şifa...Karın ağrısı sandı, 3 kilogramlık kist çıktı! Akondroplazi hastası kadın sağlığına kavuştu - SağlıkKarın ağrısı diye gitti, 3 kilogram kist çıktı“Beyazlatma” kremleri yoğun bakımlık ediyor! İnternetten almayın - Sağlık“Beyazlatma” kremleri yoğun bakımlık ediyor! İnternetten almayın
Sonraki Haber Yükleniyor...