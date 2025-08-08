Denizli'de spor ve inşaat dünyasını sarsan ölüm! Rezidansta tabancayla vurulmuş halde bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda; uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve birçok büyük projeye imza atan Mehmet Kavak'tan haber alamayan ailesi, Çakmak Mahallesi'ndekindeki rezidansa geldiklerinde iş adamını kanlar içinde buldu.

TABANCAYLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Ailenin ihbarı üzerine üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Mehmet Kavak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, beylik tabancasını Kavak’ın yanında buldu. İntihar üzerine durulan olayda, Mehmet Kavak’ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçmiş dönemlerde Denizlispor'da asbaşkanlık görevi yapan Mehmet Kavak’ın ölüm haberi, yeşil-siyahlı camia ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.