Oyun bağımlılığı ruhsal bozukluk! Erkeklerde daha fazla görülüyor

ZİYNETİ KOCABIYIK -Yeni bir araştırma, aşırı oyun oynamanın gençlerde saldırganlık, depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklar ve uykusuzlukla doğrudan bağlantılı olduğunu, özellikle de erkek çocuklarda bu problemin daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

İlgili Haber Vantilatör kullanırken dikkat! Uzmanından uyarı: Kalp krizi riski var

Oyun oynama bozukluğunun artık bir hastalık olarak kabul edildiğini söyleyen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikiyatri Uzmanı, Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel “Bunun en önemli nedeni hastalığın belirtileri, seyri, beyindeki değişimler alkol ve uyuşturucu gibi diğer bağımlılıklar ile benzer özellikler taşıması. Tüm bağımlılıklarda olduğu gibi önleme büyük önem taşıyor. Bu çocukların büyük çoğunluğunun ruhsal bir sorun yaşadığını biliyoruz. Özellikle kaygı bozukluğu, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu veya sosyal fobiyi bunlar arasında sayabiliriz. Bunların erken tanınması ve tedavisi çok önemli” dedi.

Oyun oynama bozukluğunda psikolojik sorunların etkisinin iki uçlu olduğunu söyleyen Bloom Psikoloji Merkezinden Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan “Kişinin yaşadığı farklı bir ruhsal zorluk beraberinde oyun oynama bozukluğunu getirirken; bazen de oyun oynama bozukluğu kişinin yaşantısında farklı ruhsal sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. Hatta bu alanda yapılan bir derleme çalışmasının sonucunda; oyun oynama bozukluğuyla depresyonun bir arada bulunma oranı yüzde 89 iken bu oran anksiyetede yüzde 92, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda yüzde 85, sosyal fobiye ilişkin ve obsesif kompulsif bozukluk belirtilerine ilişkin oran yüzde 75 olarak bulunmuş” değerlendirmesini yaptı.

REDDETMEYELİM ADAPTE OLALIM

İnternet ve oyun oynamanın artık günümüzde kabul etmemiz gereken bir ‘normal’ hâline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Kültegin Ögel bu nedenle bunları yok etmeye çalışmanın anlamlı olmadığını söyledi. İnternet veya oyun oynama alışkanlıklarına adapte olmak ve onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ögel “Yok edemeyiz, geri dönemeyiz ama interneti ve oyunları kontrollü kullanmayı öğrenebiliriz ve çocuklara öğretebiliriz” dedi.

GENÇLER İÇİN TUZAKLARLA DOLU BİR ALAN

İnternet endüstrisinin de sigara endüstrisi gibi tuzaklar kurarak bağımlıları kendine çektiğini belirten Prof. Dr. Ögel “Bir diğer büyük tehlike bu oyunların zaman içinde kumara dönmesi ve kumar bağımlılığı riski taşıması. Son zamanlarda, oyun endüstrisi bu alana da girmeye başladı. Bununla ilgili düzenlemeler ve ailenin dikkati büyük önem taşıyor” dedi.

HER OYUN OYNAYAN HASTA DEĞİL

Her oyun oynayan kişiyi oyun oynama bozukluğuna sahip bir kategoride değerlendirmenin doğru olmayacağını aktaran Aleyna Özcan, bağımlılığı şöyle tanımlıyor: Oyun oynama bozukluğu; kişinin oyun oynama davranışı üzerinde kontrolünü kaybettiği, sürekli oyun oynamaya yönelik arzu duyduğu, oynamadığı zamanlarda da sürekli oynamaya yönelik zihinsel uğraşlar verdiği, oynamadığı zamanlarda kendisini keyifsiz, çökkün, mutsuz hissettiği bir tablo ile karşımıza

çıkmaktadır.

KADIN OYUNCULARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Araştırmaların büyük bir çoğunluğu, oyun oynama bozukluğu çerçevesinde cinsiyetler arası farklılıklar olduğunu ve özellikle erkeklerde yaygın olduğunu gösterse de dünya genelinde yapılan çalışmalara ve Entertainment Software Association’a (ESA) göre son 20 yılda kadın oyuncuların da sayısının arttığına dair veriler mevcut. Hatta Entertainment Software Association (ESA) verileri oyun nüfusunun yarısını kadınların oluşturduğunu gösteriyor.

ÖGEL: EN AZ ÜÇ AY "TEMİZ KALMAK" ŞART!

Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi oyun bağımlılığında da arınma yani detoksun büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Kültekin Ögel “Oyun bağımlısı olan bir insan azaltarak bırakamaz. Tamamen temiz kaldığı en az 3 ay gerekir. Bu detoks aşaması, beynin bağımlılık yüzünden bozulan bölümlerinin düzelmesi için gereklidir” dedi. Oyun bağımlılığının sadece çocuk ve ergenlerin sorunu olmadığını belirten Aleyna Özcan “Klinik pratikteki gözlemlerimle yetişkinlerin de oyun oynama bozukluğuna sahip olduğunu söyleyebilirim” değerlendirmesini yaptı.

AİLELER KURAL KOYMADA YETERSİZ

Prof. Dr. Ögel, ailelerin internet bağımlılığı konusunda kolaya kaçtığını belirterek şunları söyledi: Önleme konusunda ebeveynlere büyük bir iş düşüyor. Ebeveynler kural koyma konusunda yetersiz kalıyor. “Ama bizi dinlemiyor” sözünü kabul etmiyorum. Aslında “biz sözümüzü dinletemiyoruz” demek daha doğru olur. Öte yandan çocuğun yaramazlık yapmaması, odasında kalıp sorun çıkarmaması da ailenin işine geliyor. Bu nedenle kuralların konması ve uygulanması, çocuğa sorumluluk verilmesi ve uygun çatışma çözme yöntemlerinin kullanılması çok önemli.