Haberler > Sağlık > İçtiği su kabusu yaşattı, gerçeği hastanede öğrendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlıklı diye su içmeye başlayan kadın bunu abartınca zehirlendi. Kadın içtiği 8 litre su yüzünden hastanelik olurken uzmanlar bunun ölüme kadar gidebileceğin söyledi.

Vücudun ihtiyaç duyduğu suyun fazlası ölüme götürüyor. Bir günde 8 litre su içen kadın su zehirlenmesi yaşadı.

Nadir bir rahatsızlık olan su zehirlenmesi ölüme bile neden olabiliyor.

SU ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Bulantı, kusma, kas krampları ve nöbet geçirme gibi belirtileri olan zehirlenme ölüme bile sebebiyet verebilir.

Kısa sürede çok fazla su içildiğinde bir saatte 700 cc ile bir litre sıvıyı süzebilen böbrekler yetersiz kalıyor. Uzmanlar, suyu dağıtarak içmenin en sağlıklısı olduğunu dile getiriyor.

BEYİN HÜCRELERİ ŞİŞİYOR

Star Haber'in haberine göre, Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, fazla su içildiğinde damarların içindeki sodyum miktarının azaldığına işaret etti. Yılmaz, "Su, sodyumun daha çok olduğu yere hücre içine hareket eder. Bu da en belirgin beyin hücrelerinde olur. Beyin hücreleri bir anda şişmeye baslar" dedi.

İÇİLMESİ GEREKEN SU MİKTARI

Su içme ihtiyacı kişinin bulunduğu yere, ısıya, ve harekete göre değişiklik göstereceğini dile getiren Yılmaz, "Erkeklerde 3-3,5 litre kadınlarda 2-2,5 litre su ihtiyacı olduğunu kabul edebiliriz" diye konuştu.

