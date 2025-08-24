Van su kesintisi: VASKİ zorunlu su kesintisini duyurdu! Van'da sular ne zaman gelecek?

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Bejingir kaynağından şehre gelen 1500'lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanıyor.

" Van'da sular ne zaman gelecek?" sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

24 AĞUSTOS VAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 17:00'dan 27 Ağustos Çarşamba günü saat 23:59'a kadar Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki mahallelerde kısmi ya da tam kesinti gerçekleşecektir. Yani su onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra 27 Ağustos 2025 tarihinde aklama doğru yeniden verilmeye başlanacaktır.

VASKİ konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi;