Van su kesintisi: VASKİ zorunlu su kesintisini duyurdu! Van'da sular ne zaman gelecek?

Van su kesintisi: VASKİ zorunlu su kesintisini duyurdu! Van&#039;da sular ne zaman gelecek?
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Van'ın bazı ilçelerinde bugün su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bölgede yaşayan vatandaşlar "Van'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Bejingir kaynağından şehre gelen 1500'lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza sebebiyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanıyor.

" Van'da sular ne zaman gelecek?" sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 

Van su kesintisi: VASKİ zorunlu su kesintisini duyurdu! Van'da sular ne zaman gelecek? - 1. Resim

24 AĞUSTOS VAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Van'ın Gürpınar ilçesideki Bejingir kaynağından şere gelen 1500'lük içme suyu isale hattındaki arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacaktır.

24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 17:00'dan 27 Ağustos Çarşamba günü saat 23:59'a kadar Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki mahallelerde kısmi ya da tam kesinti gerçekleşecektir. Yani su onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra 27 Ağustos 2025 tarihinde aklama doğru yeniden verilmeye başlanacaktır.

Van su kesintisi: VASKİ zorunlu su kesintisini duyurdu! Van'da sular ne zaman gelecek? - 2. Resim

VASKİ konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi;

"Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından şehrimize su sağlayan 1500’lük içme suyu isale hattında meydana gelen ani arıza nedeniyle kentin bazı noktalarında zorunlu su kesintisi uygulanacaktır.

Arızanın ve idari su kayıplarının giderilebilmesi için 48 kilometre uzunluğunda, 1,5 metre çapındaki hattın boşaltılması, onarım sonrası yeniden doldurulması gerekmektedir. Bu işlemler belirli bir zaman aldığından, 24 Ağustos 2025 Pazar günü (bugün) saat 17.00 ile 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59 arasında, aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacaktır:

Edremit İlçesi: Eski Cami, Yeni Cami, Erdem Kent, Mülk, Çiçekli, Kıyıcak, Dilkaya, Enginsu, Andaç, Dönemeç, Çayırbaşı, Gölkaşı, Köşk, Köklü, Yeni Mahalle, Köprüler, Elmalı, Eminpaşa ve Süphan Mahalleleri.

İpekyolu ve Tuşba İlçeleri: Muhtelif mahallelerde basınç düşüklüğüne bağlı kısmi kesintiler yaşanabilecektir.

Çalışmaların en hızlı ve planlı şekilde tamamlanabilmesi için tüm ekiplerimiz arızaya müdahale edecektir. Onarımın bitmesiyle birlikte sular yeniden verilecektir.

Kesinti süresince 185 Çağrı Merkezimiz 24 saat esasına göre hizmet verecek, ihtiyaç duyulan bölgelere ve depolara tankerle su takviyesi yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da piknik faciası: 11 yaşındaki Deniz gölde boğuldu
