Düğünde dron paniği... Para takma şovu halayı dağıttı, o anlara beğeni yağdı

Düğünde dron paniği... Para takma şovu halayı dağıttı, o anlara beğeni yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sünnet düğününde halay çeken düğün sahibi, kendisini görüntüleyen drona para takmak isterken elini pervanelere kaptırdı. O gülümseten anlara sosyal medyada beğeni yağdı.

Bursa'da sosyal medyada içerik üreten Soner Aydın(32), memleketi Giresun'da yeğeninin sünnet düğününe gitti.

Düğüne dron operatörü arkadaşı ile birlikte giden Aydın, ağabeyinden drona para takmasını söyledi.

Ağabeyi halay esnasında kendisine yaklaşan drona para takarken eli pervanelere çarptı.

Çarpmayla birlikte dengesini kaybeden dron halayda bulunan davetlilere çarparak düştü.

HEM HALAYI BIRAKMADI HEM DE DRONA PARA TAKMAYA KALKIŞTI

O anlar hem dron kamerasına hem de davetlilerin cep telefonuyla kayıt altına alınırken, sosyal medyaya yüklenen video beğeni rekorları kırdı.

Düğünde yaşanan o anları anlatan Soner Yalçın, "Ağabeyimin oğlunun sünnet düğünü için Giresun'a gittim. Drone operatörü arkadaşımı da yanıma aldım. Ağabeyime de drona para takmasını söyledim. Ağabeyim hem halayı bırakmadı hem de para takmaya kalkıştı. O sırada parayı sıkıştıracak yer bulamayınca eli pervanelere çaptı. Dronda dengesini kaybederek halaydakilere çarptı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı, dronda sağlam. Bizim için de güzel bir anı oldu. Sosyal medyaya yüklediğimizde video oldukça izlendi. İnsanların tepkileri de güzel. Buradan çıkarılan sonuç düğünde drona para takmayın, gidin droncunun cebine para sıkıştırın" ifadelerini kullandı.

