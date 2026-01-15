Eskişehir’de bir firma yetkilisinin rakibi olan fırından ekmekleri çalıp, küflendirerek 2 gün sonra yeniden gizlice işletmeye koyduğu iddia edildi. Söz konusu iddia sonrasında ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ile şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Eskişehir’de yaşanan bir hırsızlık olayının detayları şoke etti. Bir firma yetkilisi, rakibi olan fırın işletmesi tarafından üretilen ekmekleri çaldı.

İddiaya göre, Eskişehir'de çok sayıda şubesi bulunan bir fırın işletmesine gece vakitlerinde gizlice giren A.K. isimli şüpheli ekmekleri alıp götürdü. Aradan birkaç gün geçince küflü halde aynı yere getirip bıraktı.

Akılalmaz 'ekmek' tuzağı! Rakip firmanın oyunu kameralarda ortaya çıktı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından işletme sahibi, ekmekleri küflendirip birkaç gün sonra aynı yere getirdiği iddia edilen şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

RAKİP FİRMANIN YETKİLİSİ ÇIKTI

Söz konusu iddiaya ilişkin inceleme sürerken, Av. Burcu Kabaağaç Kaya, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Müvekkil şirketin ekmek temin ettiği bir yemek şirketi var. Yemek şirketine bırakılan ekmekleri gece vakti birisi gelip çalıyor, daha sonrasında birkaç gün bekletip küflendiriyor ve tekrar gelip aynı yere geri koyuyor. Bu kişinin rakip bir firmanın yetkilisi olduğunu tespit ettik. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu an için bizim tespit edebildiğimiz bir kişi var ama bunun daha fazla olduğu kanaatindeyiz.

“BU RESMEN İTİBAR SUİKASTI”

Öte yandan kasım ayında yaşanan bir olayda da yine aynı firmanın planının etkili olduğunu öne süren Avukat Kaya, “Geçtiğimiz günlerde de kamuoyuna yansıyan, müvekkil şirketin adının örtülü olarak geçtiği bir olay meydana geldi. Ekmeğin içinden poşet çıkma eylemi söz konusuydu. Bu olayın da bu kişilerle bağlantılı olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla şahsın HTS kayıtlarının ve iletişimde olduğu kişilerin de araştırılmasını talep ettik. Müvekkile karşı resmen bir itibar suikastı gerçekleştirilmektedir” dedi.

