ABD Başkanı Donald Trump’ın Detroit’teki fabrika ziyareti sırasında kendisine Epstein davası üzerinden tepki gösteren bir işçiyle yaşadığı tartışma gündem oldu. Olayın ardından protestoyu gerçekleştiren işçinin geçici olarak işten uzaklaştırıldığı açıklandı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinin Detroit kentindeki bir otomobil fabrikasını ziyaret etti.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Trump'ın, Epstein davasına atıfta bulunarak kendisine "pedofili koruyucusu" şeklinde bağıran fabrika çalışanına el hareketi ve küfürlü ifadelerle karşılık verdiği görülüyor.

TJ Sabula isimli işçi, olayın ardından yaptığı açıklamada, Trump'a bağıran kişinin kendisi olduğunu ve olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işten geçici olarak uzaklaştırıldığını belirtti.

Protestosunun amacının Epstein davasının "ele alınış" biçimine dikkati çekmek olduğunu söyleyen Sabula, Trump'ı açıkça hedef aldığı için ise pişmanlık duymadığını dile getirdi.

Öte yandan, Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, konuyla ilgili açıklamasında, "Bir deli, öfke nöbeti içinde küfürler savuruyordu ve Başkan, buna uygun ve net bir cevap verdi." ifadesini kullandı.

