Voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 isim gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 isim daha gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması dalga dalga büyüyor.
Son olarak Sabah'ta yer alan habere göre voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 isim daha gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu ve Oktay Kaynarca ile ilgili skandal iddialar! Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı
HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEM OLMUŞTU
Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın dün ifadesi ortaya çıkmıştı. Çeşitli iddialarda bulunan Karaca, ifadesinde, "Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi, ben de Murat'ın sevgilisiydim" demişti.
Ayrıca Karaca, ayrıca İmamoğlu’nun da kullandığı jetin arka odasının cinsel amaçlı kullanıldığını öne sürmüştü.