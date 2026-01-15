Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 isim daha gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması dalga dalga büyüyor.

Son olarak Sabah'ta yer alan habere göre voleybolcu Derya Çayırgan ve 12 isim daha gözaltına alındı.

HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEM OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın dün ifadesi ortaya çıkmıştı. Çeşitli iddialarda bulunan Karaca, ifadesinde, "Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş'e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi, ben de Murat'ın sevgilisiydim" demişti.

Derya Çayırgan

Ayrıca Karaca, ayrıca İmamoğlu’nun da kullandığı jetin arka odasının cinsel amaçlı kullanıldığını öne sürmüştü.

