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Meriç Nehri'ne açıldı, oltasına piyango vurdu! Tam 80 kilogram ağırlığında

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Meriç Nehri&#039;ne açıldı, oltasına piyango vurdu! Tam 80 kilogram ağırlığında
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Teknesiyle Meriç Nehri'ne açılarak ağ atan bir balıkçı, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde, balıkçının ağına yaklaşık 2 metre boyunda 80 kilogramlık yayın balığı takıldı.

İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Recai Ateş, teknesiyle nehre açılarak ağ attı. Ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı.

2 METRE BOYUNDA, 80 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA YAYIN BALIĞI YAKALADI

Balıkçı Ateş, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki yayın balığını zor da olsa tekneye çıkardı. Ateş, bu büyüklükte bir balığı yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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