Meriç Nehri'ne açıldı, oltasına piyango vurdu! Tam 80 kilogram ağırlığında
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Edirne'de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Teknesiyle Meriç Nehri'ne açılarak ağ atan bir balıkçı, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.
Edirne'de Meriç Nehri'nde, balıkçının ağına yaklaşık 2 metre boyunda 80 kilogramlık yayın balığı takıldı.
İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Recai Ateş, teknesiyle nehre açılarak ağ attı. Ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı.
2 METRE BOYUNDA, 80 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA YAYIN BALIĞI YAKALADI
Balıkçı Ateş, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki yayın balığını zor da olsa tekneye çıkardı. Ateş, bu büyüklükte bir balığı yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir