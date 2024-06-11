Mersin Valiliği UNESCO'nun kalıcı listesine aday Kızkalesi'ni tantuniyle buluşturdu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Mersin'in simgesi UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde olan ve kalıcı listeye alınması için çalışmalar gerçekleştirilen Kızkalesi, kentin coğrafi işaretli yemeği 'tantuni' ve müzikle buluştu, ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıktı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan ve denizin ortasında bulunan Kızkalesi ile eşsiz bir görüntüye sahip olan Mersin'de turizm sezonu açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte hem tatil hem de kültür turizmi için şehre gelenlerle hareketlilik başladı.

Mersin Valiliği de tanıtım amaçlı çeşitli etkinlikle düzenleyerek turizme katkı sağlıyor. Unesco Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan içinde denizin ortasındaki Kızkalesi ile kıyıda bulunan diğer kalesiyle Korykos Antik Kenti'nin kalıcı listeye girmesi için de çalışmalar yapılıyor.

Bu sene sezonun açılışı nedeniyle Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kızkalesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Mersin'in meşhur coğrafi işaretli yemeği 'tantuni' de hem usta eller hem de Vali Pehlivan tarafından kale içinde yapılarak ziyaretçilere ikram edildi.

"KALICI LİSTEYE ALINMASI İÇİN GAYRETLERİMİZ VAR"

Mersin'in dört bir yanının tarihi ve doğal varlıklarla dolu olduğunu belirten Vali Ali Hamza Pehlivan," Kızkalesi'de ilimizin sembol tarihi eserlerinden biri. Ada üzerine kurulan bu yapı Korykos Antik Kenti içinde yer alıyor. Bu antik kentte UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunuyor. Bu eserlerimize diğer bütün varlıklarımızla birlikte dikkat çekmek, her geçen gün çok daha fazla turist tarafından ziyaretini sağlamak için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Tanıtım etkinlikleri yapıyoruz. Özellikle geçici listede olan varlıklarımızın kalıcı listeye alınması için gayretlerimiz var. İlerleyen günler veya yıllarda bakanlığımızın da himayesinde geçici listedekilerin kalıcı listeye, devamında da çok sayıda var olan diğer tarihi varlıklarımızı da önce geçici listeye daha sonra kalıcı listeye aldırmak gibi bir niyetimiz var" dedi.

Kızkalesi'nde bir yanda müzik ile tarihi diğer yandan gastronomiyle tarihi buluşturmaya çalıklarına dikkat çeken Vali Pehlivan," Buralar binlerce insan tarafından ziyaret ediliyor. Diğer ören yerlerimizle birlikte ziyaretçi sayısı artıyor.11 ören yerimiz,11 müzemiz var.605 otelimiz, 45 bine yakın yatağımız var" ifadelerini kullandı.

KIZ KALESİ BÜYÜK BİR DEĞER

Motosikletiyle Türkiye turu yapan Saliha Özkan ise" 81 ili tek başıma motosikletle geziyorum. Bugüne kadar 33 şehri gezdim. Mersin'e geldim ve şuanda Kızkalesi'ni gezme şansı elde ettim. Ben İstanbul'da yaşıyorum, Kızkulesi İstanbul'da diye bilirdim ama buradaymış. Denizin ortasında yıllar yılı öncesinde bu kadar güzel inşa edilmiş bir kale gerçekten büyük bir değer. UNESCO'nun kalıcı listesine aday diye biliyorum, gezmeye de devam ediyorum" diye konuştu.

45 yıldır tantuni yapan Mehmet Can Yelkenaç'ta Mersin'in değeri tantuniyi, Mersin'in değeri Kızkalesi'nde yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.