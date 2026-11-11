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Meteoroloji saat, AKOM tarih verdi! İstanbul için peş peşe uyarı: Hem sağanak hem fırtına alarmı

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Meteoroloji saat, AKOM tarih verdi! İstanbul için peş peşe uyarı: Hem sağanak hem fırtına alarmı
Başlık ResmiMeteoroloji saat, AKOM tarih verdi! İstanbul için peşe peşe uyarı: Hem sağanak hem fırtına alarmı

Hava durumundaki değişkenlik devam ederken Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarılar geldi. Meteoroloji İstanbul dahil 21 ili sağanak yağış için uyardı. Anadolu yakasında akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. AKOM ise İstanbul’da 2 gün boyunca şiddetli fırtınanın etkili olacağını, cumartesi şiddetli yağış beklendiğini ifade etti.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) yeni hava durumu raporlarını yayınladı. Buna göre ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji saat, AKOM tarih verdi! İstanbul için peş peşe uyarı: Hem sağanak hem fırtına alarmı
Başlık ResmiMeteoroloji saat, AKOM tarih verdi! İstanbul için peş peşe uyarı: Hem sağanak hem fırtına alarmı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji raporunda şöyle denildi;

Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat, AKOM tarih verdi! İstanbul için peş peşe uyarı: Hem sağanak hem fırtına alarmı
Başlık ResmiMeteoroloji saat, AKOM tarih verdi! İstanbul için peş peşe uyarı: Hem sağanak hem fırtına alarmı

Meteoroloji, yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuvvetli olabileceğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji saat, AKOM tarih verdi! İstanbul için peş peşe uyarı: Hem sağanak hem fırtına alarmı
Başlık ResmiMeteoroloji saat, AKOM tarih verdi! İstanbul için peş peşe uyarı: Hem sağanak hem fırtına alarmı

ANADOLU YAKASINA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji’nin İstanbul için yaptığı uyarıda ise akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Sağanak beklenen iller şöyle;

Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz BölgesiKaradeniz Bölgesi
KırklareliManisaBurdurDüzce
TekirdağUşakAntalyaZonguldak
ÇanakkaleDenizli Bolu
Balıkesir Bartın
Bursa Kastamonu
İstanbul Sinop
Kocaeli Karabük
Sakarya
Yalova

2 GÜN FIRTINA, CUMARTESİ YAĞIŞ VAR

AKOM ise yarın şiddetli fırtına uyarısı yaptı. AKOM açıklamasında “Cumartesi sabah saatlerine kadar fırtına, yer yer kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (40-80km/s) esmesi beklenirken, sıcaklıkların 20°C'lerin üzerine yükseleceği, hafta sonu (Cumartesi) itibarıyla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor” denildi.

Haftalık Hava Tahmin Raporu

TarihGünEn Düşük Sıcaklık (MIN)En Yüksek Sıcaklık (MAX)
12.11.2026PERŞEMBE14°C22°C
13.11.2026CUMA16°C21°C
14.11.2026CUMARTESİ10°C21°C
15.11.2026PAZAR8°C13°C
16.11.2026PAZARTESİ7°C14°C
17.11.2026SALI8°C15°C
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