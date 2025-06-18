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Meteoroloji'den haber var! Günlerce sürecek... İlk sıcaklık uyarısı geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meteoroloji&#039;den haber var! Günlerce sürecek... İlk sıcaklık uyarısı geldi
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin son tahminlerine göre hava sıcaklıkları 2-3 derece yükselecek. Marmara’nın batısı, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'nun batısında ise rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den haber var! Günlerce sürecek... İlk sıcaklık uyarısı geldi - 1. Resim

Rüzgarın; Marmara’nın batısı, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun batısında, kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den haber var! Günlerce sürecek... İlk sıcaklık uyarısı geldi - 2. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den haber var! Günlerce sürecek... İlk sıcaklık uyarısı geldi - 3. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den haber var! Günlerce sürecek... İlk sıcaklık uyarısı geldi - 4. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den haber var! Günlerce sürecek... İlk sıcaklık uyarısı geldi - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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