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Mücadele timleri iş başında! Bursa'da 1.400 kınalı keklik göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Keklik, Kene, KKKA, Yaban Hayatı, Bursa, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kekliklerin kenelerle mücadeledeki rolü bu yaza damga vurdu. Halk arasında Keklik Özel Harekat (KÖH) olarak adlandırılmaya başlayan kınalılar kademe kademe doğaya salındı. Son olarak Bursa'da 1.400 keklik daha bu zorlu mücadeleye ortak oldu ve kenelere karşı savaşa başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele çerçevesinde  1.400 kekliği doğaya saldı.

Mücadele timleri iş başında! Bursa'da 1.400 kınalı keklik göreve başladı - 1. Resim

36 BİN 250 KEKLİK, 9 BİN SÜLÜN...

DKMP Genel Müdürlüğü, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ile mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar doğaya 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 adet kanatlı yaban hayvanı bırakılacağını duyurdu. Bursa'da ise, 1.400 kınalı keklikler doğaya salındı.

Mücadele timleri iş başında! Bursa'da 1.400 kınalı keklik göreve başladı - 2. Resim

MUHTEŞEM BULUŞMA

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu cümlelere yer verildi;
"Bursa ilinde biyo çeşitliliğin korunması yaban hayatının desteklenmesi ve bölgedeki doğal yaşamın devamlılığını sağlamak maksadı ile bin 400 kınalı kekliği doğayla buluşturdu."

Mücadele timleri iş başında! Bursa'da 1.400 kınalı keklik göreve başladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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