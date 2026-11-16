Müge Anlı’da Tuğba Deniz isimli kadın tarafından “Şahmeranım, 800 yaşındayım” denilerek kandırıldığı iddia edilen 21 yaşındaki Şifa Nur Yılmaz ve Tuğba Deniz, stüdyoya geldi. Yılmaz’ın ailesi Deniz’e tepki gösterirken, genç kız babası tarafından darp edildiğini ve rapor aldığını açıkladı. Ailenin iddialarının ardı arkası kesilmedi.

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Evi terk eden kızı 21 yaşındaki Şifa Nur Yılmaz’a ulaşmak için Müge Anlı’ya başvuran Aynur hanım, kızının Tuğba Deniz isimli bir kadın tarafından ‘Şahmeranım’ diyerek tesir altına alındığını iddia etmişti. Endişeli anne “Çocuğuma değişik değişik fotoğraflar, yılan fotoğrafları göstermiş. ‘Ben şahmeranım, 800 yaşındayım’ demiş. Çocuğumu kandırmış” demişti.

İddiaların odağındaki isim Tuğba Deniz ise iddiaları “Benim böyle şeylerle alakam yok, kendi başıma yaşayan bir kadınım” diyerek reddetmişti.

Türkiye’nin gündemine oturan olayda Şifa Nur Yılmaz ve ‘Şahmeran’ olduğunu anlattığı iddia edilen Tuğba Deniz, stüdyoya geldi.

Müge Anlı’da ‘800 yaşında Şahmeran’ bilmecesi! Baba ve kız canlı yayında karşı karşıya, darp iddiası geldi

“DARP EDİLDİM, RAPOR ALDIM”

Stüdyoya gelen Şifa Nur “5 Ekim gecesi darp edildim, raporları sundum. Bana iftiralar attı. O gece hastaneye gidip rapor alıp eve gitmeme kararı aldım” dedi. Ailesine tepki gösteren genç kız babasına “Sen bana yasaklı madde kullanıyorsun dedin. Lütfen doğruları konuşalım. Babam evlat ayrımı yapıyor. Her şey yalan” diye konuştu.

Müge Anlı’da ‘800 yaşında Şahmeran’ bilmecesi! Baba ve kız canlı yayında karşı karşıya, darp iddiası geldi

“BİR EVLAT BÖYLE KONUŞAMAZ”

Genç kızın babası ise “Yalanlarından bahset, işe gidiyorum deyip kafelere gidişinden bahset. Belki benim de hatalarım var ama o beni silerse ben onu silerim. Bir evlat böyle konuşamaz. Benim yetiştirdiğim evlat böyle olmamalıydı. Kardeşinin de ablası gibi olmasını isterdim. Yüzüm kara benim şu anda” dedi.

Müge Anlı’da ‘800 yaşında Şahmeran’ bilmecesi! Baba ve kız canlı yayında karşı karşıya, darp iddiası geldi

“BUNLARIN HİÇBİRİNİ SÖYLEMEDİM”

Şahmeran iddialarının odağından Tuğba Deniz ise iddialara şöyle cevap verdi:

Ben Şifa’yı 10 aydır tanıyorum. Ben bunların hiç birini söylemedim.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Şifa Nur Yılmaz’dan haber alamayan ailesi, kayıp kızlara ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Genç kızın annesi Aynur hanım, kızının Tuğba Deniz isimli bir kadın tarafından ‘Şahmeranım’ diyerek tesir altına alındığını iddia etti. Endişeli anne “Çocuğuma değişik değişik fotoğraflar, yılan fotoğrafları göstermiş. ‘Ben şahmeranım, 800 yaşındayım’ demiş. Çocuğumu kandırmış” dedi.

Müge Anlı’da ‘800 yaşında Şahmeran’ bilmecesi! Baba ve kız canlı yayında karşı karşıya, darp iddiası geldi

“800 YAŞINDAYIM DEMİŞ”

Kızının kayboluşuna dair konuşan anne şunları anlattı:

“Ben evden çıktıktan sonra eşyalarını almış gitmiş. Arıyoruz telefonlarına ulaşılamıyor. 2025’in son aylarında kızımın yayına Tuğba Deniz isimli bir kadın geldi. Çocuğuma değişik değişik fotoğraflar, yılan fotoğrafları göstermiş. ‘Ben şahmeranım, 800 yaşındayım’ demiş. Çocuğumu kandırmış. İki omzuna yılanlar koymuş. Kızım robot gibiydi, benden kaçıyordu. Sağı solu arayıp sağdan soldan para istemiş. Çocuğumu mahvetti, kandırdı. Çocuğumu bana versin, kim bilir kaç çocuk daha var elinde?

Müge Anlı’da ‘800 yaşında Şahmeran’ bilmecesi! Baba ve kız canlı yayında karşı karşıya, darp iddiası geldi

“BÖYLE ŞEYLERLE ALAKAM YOK”

İddiaların odağındaki isim Tuğba Deniz ise iddiaları yalanladı:

Yanımda değil, kendisini aradım. Benim böyle şeylerle alakam yok, kendi başıma yaşayan bir kadınım. Sokakta kaldığı için yanıma gelebilirsin dedim, 1 haftadır evimde annesine de söyledim.

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