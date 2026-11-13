Müge Anlı’da akılalmaz olay! Evi terk etti, annesinin iddiası ortalığı karıştırdı: ‘800 yaşındayım, ben Şahmeran’ım’ deyip kandırdı
Müge Anlı’da gündeme gelen iddialar sosyal medyayı karıştırdı. Evi terk eden 21 yaşındaki Şifa Nur Yılmaz’ın annesi kızının bir kadın tarafından ‘Şahmeranım’ diyerek kandırıldığını iddia etti. Endişeli anne “Çocuğumun omzuna yılan koymuş, değişik değişik fotoğraflar göstermiş. ‘Ben şahmeranım, 800 yaşındayım’ demiş. Çocuğumu kandırdı, mahvetti” dedi. Genç kız ve iddiaların odağındaki kadın canlı yayına bağlandı, ortalık karıştı.
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Şifa Nur Yılmaz’dan haber alamayan ailesi, kayıp kızlara ulaşmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
“ŞAHMERANIM, 800 YAŞINDAYIM DEMİŞ”
Genç kızın annesi Aynur hanım, kızının Tuğba Deniz isimli bir kadın tarafından ‘Şahmeranım’ diyerek tesir altına alındığını iddia etti. Endişeli anne “Çocuğuma değişik değişik fotoğraflar, yılan fotoğrafları göstermiş. ‘Ben şahmeranım, 800 yaşındayım’ demiş. Çocuğumu kandırmış” dedi.
“KIZIM ROBOT GİBİYDİ, BENDEN KAÇIYORDU”
Kızının kayboluşuna dair konuşan anne şunları anlattı:
“Ben evden çıktıktan sonra eşyalarını almış gitmiş. Arıyoruz telefonlarına ulaşılamıyor. 2025’in son aylarında kızımın yayına Tuğba Deniz isimli bir kadın geldi. Çocuğuma değişik değişik fotoğraflar, yılan fotoğrafları göstermiş. ‘Ben şahmeranım, 800 yaşındayım’ demiş. Çocuğumu kandırmış. İki omzuna yılanlar koymuş. Kızım robot gibiydi, benden kaçıyordu. Sağı solu arayıp sağdan soldan para istemiş. Çocuğumu mahvetti, kandırdı. Çocuğumu bana versin, kim bilir kaç çocuk daha var elinde?
GENÇ KIZ CANLI YAYINA BAĞLANDI
Annenin iddialarının ardından telefonla canlı yayına bağlanan Şifa Nur Yılmaz ise annesine “Sen bu zamana kadar yaşattıklarını konuş, Tuğba ablamın mevzusunu sonra konuşuruz. Her konuşmanızda Tuğba abla diyorsunuz sıkıldım. Gel burada doğruları konuş. O bizim hiçbir şeyimiz olmuyor ki” diyerek sert çıktı.
“BÖYLE ŞEYLERLE ALAKAM YOK”
İddiaların odağındaki isim Tuğba Deniz ise iddiaları yalanladı:
Yanımda değil, kendisini aradım. Benim böyle şeylerle alakam yok, kendi başıma yaşayan bir kadınım. Sokakta kaldığı için yanıma gelebilirsin dedim, 1 haftadır evimde annesine de söyledim.
BİR KADINDAN DAHA AYNI İDDİA
Öte yandan programa bağlanan bir başka kadın da kardeşinin Tuğba Deniz tarafından ‘Şahmeranım’ diyerek kandırıldığını öne sürdü.
“İZİN AL HASTANEYE YATIR”
Müge Anlı da Şifa Nur’un annesine “Kaymakamlığa git, ses kayıtlarını göster. Kızın sağlığına kavuşması için gerekli izinleri al hastaneye yatır” tavsiyesinde bulundu.