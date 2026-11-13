Müge Anlı’da akılalmaz olay! Evi terk etti, annesinin iddiası ortalığı karıştırdı: ‘800 yaşındayım, ben Şahmeran’ım’ deyip kandırdı

GENÇ KIZ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Annenin iddialarının ardından telefonla canlı yayına bağlanan Şifa Nur Yılmaz ise annesine “Sen bu zamana kadar yaşattıklarını konuş, Tuğba ablamın mevzusunu sonra konuşuruz. Her konuşmanızda Tuğba abla diyorsunuz sıkıldım. Gel burada doğruları konuş. O bizim hiçbir şeyimiz olmuyor ki” diyerek sert çıktı.