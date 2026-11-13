Japonya'da düzenlenen açık artırmada özel üretim meyveler tezgaha çıktı. Hokkaido eyaletinde yetiştirilen 7 elma, müzayedede 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) alıcı buldu. Satışla beraber geçen yıl kırılan fiyat rekoru bir kez daha tekrarlanmış oldu.

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Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetiştirilen 7 adet özel üretim elma, yılın ilk müzayedesinde 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı.

Japonya'nın Hokkaido eyaleti sıra dışı bir açık artırmaya ev sahipliği yaptı. Nanae kasabasında yetiştirilen ve "Nanamitsuki" markası altında satılan özel üretim elmalar, Hakodate şehrindeki bir halde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde satışa çıktı.

En yüksek teklifi alan 7 adet elma 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) alıcı bulurken, geçen yılın fiyat rekoru bir kez daha tekrarlanmış oldu.

7 elma 31 bin TL'ye satıldı: Japonya'daki açık artırmada rekor tazelendi

"BU ELMALARIN TADI BAL GİBİ"

Elmaların sahibi olan toptancı firmanın temsilcisi Yuji Sotozaki, "Bu elmaların tadı bal gibi ve gerçekten çok güzeller. Satışına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın" ifadelerini kullandı.

7 elma 31 bin TL'ye satıldı: Japonya'daki açık artırmada rekor tazelendi

Shinhakodate Tarım Kooperatifi'nden yapılan açıklamada ise bu yılki elmaların meyvelerin büyük kısmının tayfunlar nedeniyle zarar gördüğü önceki yıla kıyasla daha iri ve fiziksel olarak iyi durumda olduğu belirtildi.

7 elma 31 bin TL'ye satıldı: Japonya'daki açık artırmada rekor tazelendi

ÖZEL ÜRETİM MEYVELER AÇIK ARTIRMALARDA SATIŞA ÇIKIYOR

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli meyveler, yılın farklı dönemlerinde yapılan açık artırmalarda satışa çıkıyor. Alıcılar, verdikleri yüksek fiyat tekliflerini reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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