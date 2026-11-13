Orduluların yeni gözdesi! Fındığın tahtını sallayan hasat başladı: 30 yıl önce deneme için ektiler, şimdi ikinci gelir kapısı

“EK GELİR KAYNAĞI OLDU"

Yaklaşık 16 yıldır kivi üreticiliği yapan Mustafa Hekim ise 10 dönümlük bahçesinden yaklaşık 20 ton ürün aldığını belirtti. Kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu söyleyen Hekim, "2010'dan beri üretim yapıyorum. Fındığın yanında ek gelir olarak üretiyoruz. 10 dönüm bahçem var. 10 dönümden yaklaşık 20 ton kivi alıyorum. Tabii ki fındıktan karlı. Ürün olarak fındıktan daha ağır geldiği için daha karlı. Hasadı 20-25 kişiyle bir günde bitiyor" dedi.