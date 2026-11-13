Orduluların yeni gözdesi! Fındığın tahtını sallayan hasat başladı: 30 yıl önce deneme için ektiler, şimdi ikinci gelir kapısı
Yaklaşık 30 yıl önce Ordu’da deneme amaçlı ekilen kivi, bugün fındıktan sonra en önemli tarım ürünü haline geldi. Ek gelir kaynağı olan üreticinin gözdesi coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı. Ekonomiye 375 milyon lira katkı sunması beklenen kivide bu yıl 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor.
DENEME İÇİN EKİLDİ, ŞİMDİ GELİR KAYNAĞI
Ordu'da yaklaşık 30 yıl önce deneme amaçlı ekimi yapılan kivi, bugün fındığın ardından ilin önemli tarımsal ürünleri arasında yerini aldı. Kivi üretimi il genelinde giderek yaygınlaşırken coğrafi işaretli Ordu kivisinde de hasat sezonu başladı.
Fındığın yanında önemli bir ek gelir kaynağı haline gelen kivide bu yıl 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor.
YENİ TESİSLER KURULACAK
Ordu’nun Perşembe ilçesinde Mustafa Hekim isimli üreticinin bahçesindeki hasat programında konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, Bakanlığın kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında bu yıl 4 bahçede daha kivi tesisi kurulacağını söyledi.
375 MİLYON LİRALIK KATKI HEDEFLENİYOR
Erol “İlimiz ekonomisine bu yıl itibarıyla 375 milyon lira değerinde bir katkı sunmasını bekliyoruz. Bu vesileyle üreticilerimize bol bereketli bir hasat mevsimi diliyorum" ifadelerini kullandı.
“COĞRAFİ İŞARETLİ BİR ÜRÜN”
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise ürünün kentte yaklaşık 30 yıldır yetiştirildiğini belirterek “Kendine has tadı, aroması, kuru madde oranının yüksek olması ve özellikle pazarlama gücünü artıran depolama ömrünün uzun olması sebebiyle 2019 yılında İl Müdürlüğümüzün de katkısıyla coğrafi işaretli ürün olarak piyasaya çıkmıştır. Bu yönüyle Ordu kivisi coğrafi işaretli bir üründür ve kalitesiyle ön plandadır" dedi.
Yaklaşık 30 yıl önce Ordu’da deneme amaçlı ekilen kivi, bugün fındıktan sonra en önemli tarım ürünü haline geldi. Ek gelir kaynağı olan üreticinin gözdesi coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı. Ekonomiye 375 milyon lira katkı sunması beklenen kivide bu yıl 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor.
“EK GELİR KAYNAĞI OLDU"
Yaklaşık 16 yıldır kivi üreticiliği yapan Mustafa Hekim ise 10 dönümlük bahçesinden yaklaşık 20 ton ürün aldığını belirtti. Kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu söyleyen Hekim, "2010'dan beri üretim yapıyorum. Fındığın yanında ek gelir olarak üretiyoruz. 10 dönüm bahçem var. 10 dönümden yaklaşık 20 ton kivi alıyorum. Tabii ki fındıktan karlı. Ürün olarak fındıktan daha ağır geldiği için daha karlı. Hasadı 20-25 kişiyle bir günde bitiyor" dedi.