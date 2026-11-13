İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla 81 il valiliğine "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" genelgesi gönderildi. 15 Kasım itibarıyla başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması sıkı denetime tabi tutulurken; yollarda mahsur kalan vatandaşlara kamu tesislerinin kapıları açılacak, fahiş fiyat uygulayan çekicilere ise geçit verilmeyecek.

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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kar yağışı, buzlanma, sis ve tipi gibi olumsuz hava koşullarının trafik güvenliği üzerindeki risklerini en aza indirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla yayımlanan genelge kapsamında, valiliklerin koordinasyonunda kolluk kuvvetleri, belediyeler, karayolları ve AFAD başta olmak üzere tüm kurumlar tam teyakkuza geçirildi.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI UZATILABİLECEK

Genelgeye göre, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında uygulanacak kış lastiği zorunluluğu en üst seviyede denetlenecek.

Şehirler arası yolcu otobüsleri terminal çıkışlarında tek tek kontrol edilecek.

Kurala uymayan araçlara idari para cezası kesilecek ve lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gidebilmeleri için Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu Belgesi düzenlenecek.

İl sınırları içerisindeki uygulama ve sürenin birer ay uzatılması kararları valilikler tarafından belirlenip kamuoyuna duyurulacak.

Trafikte kış genelgesi: İki gün sonra başlıyor

AĞIR VASITLARA KISITLAMA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolların kapanması halinde iller arası koordinasyon valiliklerce sağlanacak. Yoğun kar ve tipi olan günlerde risk oluşturan çekici ve yarı römork takılı ağır taşıtların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Kara yollarında mahsur kalan sürücü ve yolcular ise kaderine terk edilmeyecek. Yerel yönetimlerce her türlü gıda ve barınma yardımı ulaştırılacak, ihtiyaç duyulması halinde vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve tesislerden yararlanması sağlanacak.

Trafikte kış genelgesi: İki gün sonra başlıyor

ÇEKİCİLERE FAHİŞ FİYAT ÖNLEMİ

Kış aylarında sürücülerin en büyük kâbusu olan fahiş çekici ve kurtarıcı ücretlerine de neşter vuruluyor. Kapanan yolların hızla açılması için kritik noktalarda hazır bekletilecek çekici ve kurtarıcıların ücret tarifeleri yetkili odalarca belirlenip kamuoyuna ilan edilecek.

Belirlenen tarifenin üzerinde ücret talep eden işletmelere yönelik şikayetler titizlikle incelenerek ağır yaptırımlar uygulanacak.

Öte yandan, kış turizmi merkezlerine giden güzergahlarda artacak trafik yoğunluğu dikkate alınarak ek trafik ekipleri görevlendirilecek ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması teşvik edilecek.

Trafikte kış genelgesi: İki gün sonra başlıyor

ACİL DURUM NUMARALARI

Sis, gizli buzlanma ve yanal rüzgarın etkili olduğu bölgelerde sürücüler; megafonlu ve LED ekranlı ekip araçları ile üst geçit panelleri üzerinden hız, takip mesafesi ve sis farı kullanımı konusunda sürekli uyarılacak.

Alınan tüm tedbirlere rağmen yolların kapanması veya ulaşımda aksama yaşanması halinde durumun vakit kaybetmeden şu numaralara bildirilmesi istendi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Yönetim Merkezi: 0312 462 22 21 - 0505 318 00 88

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi: 0538 860 85 04 - 0312 456 24 22

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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