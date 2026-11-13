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Rusya'da gizemli patlama! Ukrayna'nın eski başbakanının sözcüsü hastaneye kaldırıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da seyir halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Ukrayna'nın eski Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsü Sergey Zavorotny'ye ait araçta yaşanan patlamada Zavorotny yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zavorotny'nin sağlık durumu henüz açıklanmazken, Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili ceza soruşturması başlattı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Kirovograd Caddesi üzerinde siyah renkli bir Toyota Fortuner'da patlama meydana geldi.

Araç, bulunduğu bahçeden çıktıktan yaklaşık 200 metre sonra patladı.

Patlayan aracın Ukrayna'nın eski Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsü ve gazeteci Sergey Zavorotny adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

Rusya'da gizemli patlama! Ukrayna'nın eski başbakanının sözcüsü hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiRusya'da gizemli patlama! Ukrayna'nın eski başbakanının sözcüsü hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Patlamada yaralanan Zavorotny'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Soruşturma Komitesi, Kirovograd Caddesi'ndeki araç patlamasına ilişkin ceza soruşturması başlattı.

Olay yerine Moskova Soruşturma Komitesinden bir ekip sevk edilirken, patlamanın nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Patlamanın teknik bir arızadan mı yoksa dışarıdan bir müdahaleden mi kaynaklandığı henüz açıklanmadı.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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