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Bir elinde bayrak bir elinde silah! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü birbirine kattı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde durup aracının üzerine çıkan şahıs, elindeki bayrak ve silahla slogan attı. Duruma özel harekat polisleri müdahale ederken köprünün iki şeridi trafiğe kapatıldı. Şüpheli ekiplerin uğraşıyla gözaltına alındı.

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Bu sabah saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde edinilen bilgiye göre otomobilini sol şeritte durduran bir şahıs, aracın üstüne çıkarak sloganlar atmaya başladı.

Bir elinde bayrak bir elinde silah! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü birbirine kattı
Başlık ResmiBir elinde bayrak bir elinde silah! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü birbirine kattı

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ

Bir elinde Türk bayrağı ile yeşil-beyaz renkli bir bayrak bulunan şahsın diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü. Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi.

Bir elinde bayrak bir elinde silah! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü birbirine kattı
Başlık ResmiBir elinde bayrak bir elinde silah! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü birbirine kattı
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Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından şüpheli gözaltına alındı.

Bir elinde bayrak bir elinde silah! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü birbirine kattı
Başlık ResmiBir elinde bayrak bir elinde silah! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü birbirine kattı
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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