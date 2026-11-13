Malatya Yeşilyurt 'ta dün meydana gelen helikopter kazasında 4 asker şehit düşmüştü. Askerlerin naaşları memleketlerine gönderilirken, günün ilk ışıklarıyla birlikte olay yeri de görüntülendi. Buna göre; helikopterin Samanköy mevkiinde yerleşim yeri yakınında araziye düştüğü, metrelerce sürüklendikten sonra bir evin bahçe duvarının önünde infilak ettiği görüldü.

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde, dün saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğramıştı.

Olayda helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Türkiye’yi yasa boğan kazanın ardından, helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.

Malatyada helikopterin düştüğü alan görüntülendi: Eve metreler kala infilak etti

ENKAZDAKİ İNCELEME SÜRÜYOR

Görüntülerde kazanın meydana geldiği alan ve çevresi yer aldı.

Buna göre helikopterin zemine temas ettikten sonra metrelerce sürüklendiği, bir evin bahçe duvarının önünde infilak ettiği görüldü.

Öte yandan olaya ilişkin başlatılan soruşturmada bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Malatya'da helikopterin düştüğü alan görüntülendi: Eve metreler kala infilak etti

Soruşturma çerçevesinde ekiplerin enkaz alanındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarına hız veren çok sayıda ekip, enkaz alanında detaylı olay yeri incelemesi yapıyor.

Malatya'da helikopterin düştüğü alan görüntülendi: Eve metreler kala infilak etti

Diğer taraftan S-70 tipi helikopterde şehit olan askerlerin cenazesi, gece saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'da helikopterin düştüğü alan görüntülendi: Eve metreler kala infilak etti

Şehitler Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in naaşı, sabah Malatya Havalimanı'nda basına kapalı düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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