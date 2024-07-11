Nüfusumuz 2100’de 50 milyona düşecek, doğum oranı hızla azalıyor

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızına tanık olduklarını dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, Türkiye’de son açıklanan nüfus istatistiklerinde ülke nüfusunun 85 milyonun biraz üzerinde olduğunu, ancak nüfusun bir önceki yıla göre sadece 93 bin kişi arttığını söyledi. Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızına tanık olduklarını belirten Eryurt, ortalama doğum oranının 1,51’e, İstanbul, Ankara ve İzmir’de ise 1,2 çocuğa kadar düştüğünü kaydetti.

2100'DE 50 MİLYONUN ALTINI GÖRÜR!

Prof. Dr. Eryurt, Türkiye ile benzer özelliklere sahip İspanya ve İtalya gibi ülkelerde 10 yıl içerisinde, doğum oranlarının 1,5 çocuktan 1,2 çocuğa düştüğünü anlattı. Bu veriler ışığında, Türkiye’de doğum oranının 1,2 çocuğa düşeceği ve sonrasında da sabit kalacağı öngörüsüyle nüfus projeksiyonu hazırladığını bildiren Eryurt, şöyle konuştu: Türkiye nüfusu 2040’lara doğru yaklaşık 88 milyona ulaştıktan sonra yatay azalan bir eğilime girecek ve 2050’lere kadar bu şekilde devam edecek. Nüfusumuz, 2070’lerin ortasına doğru 70 milyonun, 2100’de 50 milyonun altına düşüyor.