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Ordu'daki Timsah Adası görenleri şaşkına çeviriyor, millet akın ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’nun Perşembe ilçesi sınırında bulunan ve doğal bir oluşum olan ‘Timsah Adası’ görenlerin ilgisini çekiyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesi, eşsiz güzellikleri ile doğa sevenlerin ilgi odağı oluyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki ‘Timsah Adası’ yazları ziyaretçi akınına uğruyor. Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor.

Ordu'daki Timsah Adası görenleri şaşkına çeviriyor, millet akın ediyor - 1. Resim

SUYUN İÇİNDEKİ TİMSAHI ANDIRIYOR

Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği alandaki kumsal halk plajı olarak da kullanılırken ada, uzak ve yüksek bir açıdan suyun içerisindeki timsahı andırıyor.

Ordu'daki Timsah Adası görenleri şaşkına çeviriyor, millet akın ediyor - 2. Resim

"DOĞRU AÇIDAN BAKMAK GEREKİYOR"

Yavuz Oğuz isimli vatandaş, adanın yüksek bir noktadan bakıldığında timsaha benzediğini belirterek, “Yaz aylarında burası insanların tatil yaptığı nokta olarak değerlendiriliyor. Kışın da zaten balık avlanıyor. Ada aslında timsaha birebir benziyor ancak doğru bakış açısının ayarlanması gerekiyor. Ağzı kapalı timsaha çok benziyor. Adayı merak edenler çok geliyor. İnsanlar merak edip buraya geliyorlar” diye konuştu.

İNSANLAR AKIN AKIN GELİYOR

Zekiye Şahin ise bu noktanın çok güzel bir koy olduğunu, timsaha da çok benzediğini söyledi. Şahin, “Doğal bir ada, insanlar merak edip buraya geliyorlar ve çok beğeniyorlar. Yukarıdan bakıldığında gerçekten de timsaha çok benziyor” ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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