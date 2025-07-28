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Osmaniye'de 33 yıllık çaycıdan ilginç karar! O yazıyı gören bir daha aynı konuyu açmıyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Osmaniye&#039;de 33 yıllık çaycıdan ilginç karar! O yazıyı gören bir daha aynı konuyu açmıyor!
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye’de 33 yıldır çay ocağı işleten Halit Şahin, iş yerinde siyasi tartışmaları önlemek amacıyla camına "Burada siyaset konuşmak yasaktır" yazısı astı. Siyasetin insanları kutuplaştırdığını belirten Şahin, müşteriler arasında kırıcı diyalogların yaşanmasını engellemek için bu kararı aldığını söyledi. Vatandaşlardan kimi uygulamayı desteklerken, kimileri siyasetin her yerde konuşulabileceğini savundu.

Osmaniye'de 33 yıldır çay ocağı işleten Halit Şahin, iş yerinin camına astığı "Burada siyaset konuşmak yasaktır" yazısıyla dikkat çekiyor.

Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi'nde bulunan çay ocağında uzun yıllardır esnaflık yapan Halit Şahin, çay ocağında siyasi tartışmalardan uzak, huzurlu bir ortam sağlamak amacıyla iş yerinin camına ve duvarlarına "Burada siyaset konuşmak yasaktır" yazısı astı. Siyasetin insanları kutuplaştırdığını söyleyen Halit Şahin, "Medeni bir şekilde siyasi tartışma olmuyor. Olmayınca da birbirlerini üzeceklerine böyle bir yazı yazdırdım." dedi.

Çay ocağının camındaki yazı, vatandaşların da ilgisini çekerken, bazı müşteriler bu uygulamaya destek oluyor, bazı vatandaşlar ise siyaseti her yerde yapacaklarını söyledi.

Osmaniye'de 33 yıllık çaycıdan ilginç karar! O yazıyı gören bir daha aynı konuyu açmıyor! - 1. Resim

"MEDENİ BİR ŞEKİLDE SİYASİ TARTIŞMA OLMUYOR"

"İş yerimde siyaset konuşulmaya başladığı zaman insanlar birbirini kırıyordu ben de insanlar kırılmasın diye böyle bir yazı astım." diyen iş yeri sahibi Halit Karataş, şu ifadeleri kullandı:

"33 yıldır çay ocağında esnafım, 15 yıldır da burayı çalıştırıyorum. Burada siyasete girildiği zaman birbirlerini üzüyorlar. Baktım olmuyor ben de böyle bir yazı yazdırdım. Aynı memleketin çocuğuyuz, aynı bayrağın altındayız ama a parti b parti olunca sempati oluyor onun için de birbirlerini kırıyorlar ben de bu şekilde bu yazıyı yazdırdım. Ben istemiyorum siyaset. Vatandaşlar gayet de olumlu karşılıyor niye yazdırdın diyorlar ben de diyorum birbirinizi kırıyorsunuz. Abi kardeşiz, emmi dayı yeğeniz ama siyasete girdiğiniz zaman birbirinizi tanımıyor, kırıyorsunuz. Medeni bir şekilde siyasi tartışma olmuyor. Olmayınca da birbirlerini üzeceklerine böyle bir yazı yazdırdım."

Osmaniye'de 33 yıllık çaycıdan ilginç karar! O yazıyı gören bir daha aynı konuyu açmıyor! - 2. Resim

"ESNAF OLARAK GÜRÜLTÜDEN KAVGADAN DURAMIYORDUK"

Çay ocağının yakınında esnaflık yaptığını siyaset konuşulduğunda yüksek ses olduğunu söyleyen Mehmet Köse ise, "Esnaf olarak gürültüden kavgadan duramıyorduk. Esnaf arkadaşımız böyle bir yazı yazdı çok da faydalı bir yazı oldu. En azından içeride kırıcı bir siyaset konuşulmuyor, çok da güzel oldu." diye konuştu.

Osmaniye'de 33 yıllık çaycıdan ilginç karar! O yazıyı gören bir daha aynı konuyu açmıyor! - 3. Resim

"BEN SİYASETİ DAĞDA DA ÇALARIM BELDEDE DE ÇALARIM"

Siyaset konuşmayı sevdiğini söyleyen İbrahim Vayıs ise, "Vallahi istediği kadar yazsın istediği kadar kural koysun ben siyaseti burada da çalarım Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında yaparım, dağda da çalarım beldede de çalarım. Siyaset benim işim zaten." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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