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Özlemle beklenen yaz nihayet geldi uzmanlardan yeni uyarı var! Termometreler yükselirken...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özlemle beklenen yaz nihayet geldi uzmanlardan yeni uyarı var! Termometreler yükselirken...
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle güneydoğuda kavurucu sıcaklıklar kendini hissettirirken küresel ısınma da sıcaklık artışlarını tetikliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar artış eğiliminde olacak. 

TERMOMETRELER 30 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana gibi büyükşehirlerde termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak. Özellikle batı ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklığın yer yer 35 dereceyi aşması öngörülüyor. 

Özlemle beklenen yaz nihayet geldi uzmanlardan yeni uyarı var! Termometreler yükselirken... - 1. Resim

İstanbul’da 28, Ankara’da 31, İzmir’de 34, Antalya’da 31, Adana’da 37, Diyarbakır 36, Batman’da ise 37 derece sıcaklık bekleniyor. Bu değerlerin büyük çoğunluğu mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 

Özlemle beklenen yaz nihayet geldi uzmanlardan yeni uyarı var! Termometreler yükselirken... - 2. Resim

UZMANLAR UYARDI, ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR DİKKAT!

Uzmanlar, hava sıcaklıklarındaki bu ani yükselişin özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor. Ayrıca vatandaşlar güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10.00- 16.00) dışarı çıkmamaları konusunda uyarılırken, bol su tüketilmesi, hafif giysiler tercih edilmesi ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması gerektiği hatırlatıldı. 

NEM ORANI YÜKSELECEK HAVA KALİTESİ DÜŞECEK

Sıcaklık artışının yanı sıra bazı bölgelerde hava kalitesinin de düşebileceği ve nem oranlarının yüksek seyredeceği aktarıldı. Öte yandan, küresel ortalama sıcaklıklar da alarm veriyor. Son 22 ayın 21’inde dünya genelinde sıcaklıklar, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 derece üzerine çıktı. Bu eşiğin aşılmasının iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini hızlandırabileceğine dikkat çeken bilim adamları, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde yaşanan bu ısınma eğiliminin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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