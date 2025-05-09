"Para kazanmak için yapmıyoruz" dediler! Emekli maaşıyla yapıyorlar...

Aydın’ın Efeler ilçesinde Abdullah ve Feriştah Kurtarıcı çifti, bahçelerini işleyip toprakla uğraşmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bu işi para kazanmak için yapmadıklarını belirten çift, "Emekli maaşımızı buraya harcıyoruz. Geçen yıl tamamen zarar ettik ama ben rahatım. Toprakla uğraşınca mutlu oluyoruz." dedi.

Emekli olan Abdullah Kurtarıcı, zeytin bahçesine her yıl bahar ayında eşi Feriştah Kurtarıcı ile birlikte çeşitli sebzeler ekerek yaz ayında doğal ürünler tüketiyor.

50 yıla aşkın süredir evli olan Kurtarıcı çifti, mutluluğun toprakta olduğunu söyleyerek şehirde oturmak yerine bahçede çalışmanın daha güzel olduğunun altını çizdi.

4 çocuk sahibi olan Kurtarıcı çifti bu yıl da bahçelerine sebze dikecek alanlar oluşturup fidelerin dikimini gerçekleştirdi. 'İki tarafın bazen birbirini duymaması' durumunda çok güzel ve huzurlu bir evlilik sürecinin yaşandığını belirten Abdullah Kurtarıcı şunları söyledi:

"Ben burada akşama kadar çalıştığım zaman stres kalmıyor. Biber, patlıcan, domates, fasulye, börülce, bamya, marul, soğan ektik. Bu işi para kazanmak için yapmıyoruz. Çocuklarımla gelip burada oturup yemek yedim mi en kral benim. Emekli maaşımızı buraya harcıyoruz. Geçen yıl tamamen zarar ettik ama ben rahatım. Toprakla uğraşınca mutlu oluyoruz. Şimdi kahveye gitsem 5 dakika, eve gelsem 5 dakika. Eve geldim mi hanımın misafirleri geliyor. Buraya ne misafirin geliyor. En rahat toprak. Gelen olursa da bahçeye gelin diyoruz."

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Eşini bahçede yalnız bırakmayan ona çalışmalarında yardımcı olan Feriştah Kurtarıcı ise, "Evde oturup ayağım kolum ağrıyor diyeceğine gel burada bahçede çalış. Burada da ağrıyor ama hiç değilse vakit geçiyor." diyerek toprakla meşgul olmanın güzel olduğunu söyledi.