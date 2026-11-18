Samsun Valiliği, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin kent ziyareti kapsamında "25 bin 212 liraya terlik alındığı" yönündeki iddialara açıklık getirdi. Valilik, kamuoyuna yansıyan tutarın bir çift terlik için değil, 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaretin toplam ağırlama giderleri için yapıldığını bildirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Samsun Valiliği, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin Samsun ziyareti kapsamında "25 bin 212 liralık" terlik alındığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

BİR ÇİFT TERLİK DEĞİL, 30'U AŞKIN MİSAFİR AĞIRLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan tutarın bir çift terlik için değil, 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaretin toplam ağırlama giderleri olduğu belirtildi.

"SİSTEME YANLIŞLIKLA TEK BİR ALIM KAYDEDİLDİ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Samsun'daki bazı yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere 9 Ekim'de kenti ziyaret ettiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, il milletvekillerimiz ve diğer yetkililerin Samsun'daki bazı yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında yapılan masrafların tamamı olan miktar Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) yanlışlıkla tek bir alım gibi kaydedilmiştir. Bahsi geçen miktar, toplamda 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaret kapsamında yapılan ağırlama masrafından başka bir şey değildir."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Samsun Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSISamsun

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala