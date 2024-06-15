Barış Manço şarkısı ile ünlü etmişti, ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ için anıt yapılacak

Rahmetli sanatçı Barış Manço’nun şarkısıyla ünlü ettiği ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ için anıt ve müze inşa edilecek.

Kıbrıs’ın Göçeri köyünde yapılacak müzede bilinmeyen hikâyesini belgelerle göz önüne sereceklerini belirten Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği As Başkanı Osman Alpay “Daha şimdiden Türkiye ve Avrupa ülkelerinden merak edip gelen ziyaretçilerimiz var. Ayrıca ileride burada kuracağımız yöresel pazar ile köy ürünlerimizi de ziyaretçilerimizle buluşturacağız” dedi.

CESEDİ ÇİZMELERİNDEN FARK EDİLDİ

Külliye halk kahramanı Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın unutulmaması adına Barış Manço tarafından yaptırılan mezarının çevresine inşa edilecek. Alpay, “Hâlâ ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın bir efsane olduğunu düşünen kişi çok. Biz belgelerimizi topladık. Çanakkale esirlerini kaçırıp Ergenekon mağarasında sahip çıktıkları için de İngilizler Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı Ortaköy’deki evinin önünde astılar. Oğlu da oradaymış. Ona vasiyet etmiş. ‘Ben asılıyorum, lütfen cenazemi Göçeri’ye götür.’ Oğlu da getirip kendi elleriyle gömmüş. Ayrıca amcasının oğlunu da öldürüp kuyuya attılar. Çizmeleri sarı olduğu için cesedin onun olduğu fark edildi” diye konuştu.