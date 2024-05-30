Satamadığı ürünleri toplarken limonların arasında buldu, ekipleri aradı! 35 bin lira değerinde...

Amasya'da semt pazarında kaybolan altın kesesi, 40 yıllık pazarcı esnafı tarafından limonların arasında bulundu. Esnaf, içerisinde 35 bin lira değerinde altın bulunan keseyi sahibine teslim etti.

Amasya'da İstasyon Semt Pazarına giden bir vatandaş, burada altın kesesini düşürdüğünü fark etti. Kendi çabalarıyla keseyi bulamayınca durumu Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay, yapılan anonsla pazarcı esnaflarına ve vatandaşlara duyuruldu.

KESEYİ LİMONLARIN ARASINDA BULDU

O anonsu 40 yıllık pazarcı esnafı Hasan Kalburcu da işitti, çevresine bakıp altın kesesini göremeyince işine devam etti. Günün sonunda ise satamadığı ürünleri toplarken tezgahındaki limonların arasındaki altın kesesini fark etti.

Evli ve bir çocuk babası Kalburcu, durumu hemen zabıta ekiplerine bildirdi. Açılan kesenin içindeki yaklaşık 35 bin lira değerindeki iki altın, sahibine teslim edildi.

Çocukluğundan bu yana pazarcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Kalburcu, "Helalimizle kazanmanın derdindeyiz. Haksız bir kazanca Allah el sürdürmesin" derken, Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven iseüyelerini kutlayarak onunla gurur duyduklarını söyledi.