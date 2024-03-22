36 yıl önce pazardan almıştı, gerçek fiyatı ortaya çıkınca servete kondu

İtalya’da yaşayan bir kadın, 36 yıl önce 20 sterline pazardan aldığı broşun gerçek fiyatını YoTube’dan izlediği videoyla öğrendi. Viktorya döneminden kalma tasarımcıya ait değerli parça, açık artırmada 9.500 sterline satıldı.

Roma'da yaşayan sanat tarihçisi Flora Steel, broşu 36 yıl önce bir antika fuarından satın aldı. Broşun gerçek değerini geçen yıl YouTube’dan video izlerken fark etti ve açık artırmaya sunulan parça alındığı fiyatın tam 475 katına satıldı.

20 YIL BOYUNCA HİÇ DOKUNMADI

Sanat tarihçisi Flora Steel, 36 yıl önce İngiltere'nin Midlands bölgesindeki bir antika fuarından yaklaşık 20 sterline, gümüş bir broş satın aldı. Broşu birkaç yıl boyunca en sevdiği paltolarından birinin yakasına taktıktan sonra bir dolaba kaldırdı ve yirmi yıl boyunca hiç dokunmadı. Ta ki geçen yıl YouTube'da gezinirken 2011 yılında BBC'de yayınlanan "Antiques Roadshow" adlı televizyon programında tanıtılan bir broşla ilgili habere rastlayana kadar.

VİKTORYA DÖNEMİNE AİT

Söz konusu videoda sunucu Geoffrey Munn, aynı Viktorya dönemi mimarı ve sanatçısı tarafından tasarlanan diğer broşların eskizlerinin yer aldığı bir sayfa gösterildi ve "Viktorya dönemi 19. yüzyıl tasarımının neredeyse kutsal kasesi" olarak nitelendirildi.

9.500 STERLİNE SATILDI

Gerçeği öğrenen Flora Steel, broşu İngiltere, Market Harborough'daki Gildings müzayedesinde açık artırmaya çıkardı. Gümüş, lapis lazuli, malakit ve pembe mercandan oluşan parça özel bir koleksiyoncuya 9.500 sterline satıldı.